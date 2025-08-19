Практика судов
  1. В Украине

Судья показала желтую карточку за русскую речь во время футбольного матча

23:58, 19 августа 2025
Футболистка «Систерс» получила желтую карточку за русскую речь во время матча с «Колосом».
Судья показала желтую карточку за русскую речь во время футбольного матча
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время матча женских футбольных команд «Колос» (Ковалевка) и «Систерс» (Одесса) произошел необычный инцидент, о котором сообщил спортивный комментатор Александр Волочан. Игра проходила на домашнем стадионе «Колоса» в селе Ковалевка Киевской области.

В конце первого тайма арбитр Анастасия Романюк выдала желтую карточку игроку одесской команды «Систерс» Ирине Майбородиной за неспортивное поведение. Причиной стало использование футболисткой русского языка во время общения на поле. Главный тренер «Систерс» Денис Колчин попытался защитить свою подопечную, но Романюк подчеркнула: «На русском языке мы здесь не общаемся. Это чемпионат Украины». Она также призвала игрока перейти на украинский язык.

Решение арбитра вызвало одобрительные аплодисменты со стороны болельщиков и части игроков «Систерс». Матч завершился победой одесской команды со счетом 2:1.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

футбол спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмене откладывается из-за политических споров

Военный омбудсмен Ольга Решетилова остается без реальных механизмов защиты прав военнослужащих из-за того, что депутаты до сих пор не смогли принять соответствующий законопроект.

Еще нет определенности, будет ли новая программа МВФ или мы будем идти по действующей программе – Сергей Марченко

Будет ли новая программа МВФ – зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии – Bloomberg

Гарантии, которые будут конкретизированы представителями армии и разведки, направлены на то, чтобы позволить Украине наращивать численность войск без ограничений.

«Я его задержала, что делать с ним дальше» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва