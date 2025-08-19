Судья показала желтую карточку за русскую речь во время футбольного матча

Футболистка «Систерс» получила желтую карточку за русскую речь во время матча с «Колосом».

Во время матча женских футбольных команд «Колос» (Ковалевка) и «Систерс» (Одесса) произошел необычный инцидент, о котором сообщил спортивный комментатор Александр Волочан. Игра проходила на домашнем стадионе «Колоса» в селе Ковалевка Киевской области.

В конце первого тайма арбитр Анастасия Романюк выдала желтую карточку игроку одесской команды «Систерс» Ирине Майбородиной за неспортивное поведение. Причиной стало использование футболисткой русского языка во время общения на поле. Главный тренер «Систерс» Денис Колчин попытался защитить свою подопечную, но Романюк подчеркнула: «На русском языке мы здесь не общаемся. Это чемпионат Украины». Она также призвала игрока перейти на украинский язык.

Решение арбитра вызвало одобрительные аплодисменты со стороны болельщиков и части игроков «Систерс». Матч завершился победой одесской команды со счетом 2:1.

Жіноча прем'єр ліга, Колос - Систем. Арбітр Анастасія Романюк нагадала спортсменсі, що на роботі спілкування має відбуватися державною мовою pic.twitter.com/XYO9cv0I0f — M: аr:a (@kava220) August 19, 2025

