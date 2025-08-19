Практика судів
Суддя дала жовту картку за російську мову під час футбольного матчу

23:58, 19 серпня 2025
Футболістка «Сістерс» отримала жовту за російську мову під час матчу з «Колосом».
Суддя дала жовту картку за російську мову під час футбольного матчу
Під час матчу жіночих футбольних команд «Колос» (Ковалівка) та «Сістерс» (Одеса) стався незвичайний інцидент, про який повідомив спортивний коментатор Олександр Волочан. Гра проходила на домашньому стадіоні «Колосу» в селі Ковалівка на Київщині.

Наприкінці першого тайму арбітриня Анастасія Романюк видала жовту картку гравчині одеської команди «Сістерс» Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку. Причиною стало використання футболісткою російської мови під час спілкування на полі. Головний тренер «Сістерс» Денис Колчин спробував захистити свою підопічну, але Романюк наголосила: «Мовою росії ми тут не спілкуємося. Це чемпіонат України». Вона також закликала гравчиню перейти на українську мову.

Рішення арбітрині викликало схвальні оплески від уболівальників та частини гравчинь «Сістерс». Матч завершився перемогою одеської команди з рахунком 2:1.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
