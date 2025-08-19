В КАСУ предлагается изменить порядок направления повесток в делах по обращениям органов надзора и контроля – комитет рекомендовал принять закон

Также КАСУ предлагается дополнить статьей об особенностях производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля), решения в которых будут подлежать немедленному исполнению.

Верховная Рада готовится принять в целом как закон поданный еще в 2021 году правительственный законопроект 5837 об основных принципах государственного надзора (контроля). Хотя законопроект был подан несколько лет назад, Комитет ВР по вопросам экономической политики рекомендовал принять его во втором чтении 13 августа 2025 года.

Среди прочего, им предлагается внести изменения в Кодекс административного судопроизводства (КАСУ) и вернуть старый порядок направления органам власти сообщений от суда в отдельных категориях дел.

Так, предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 268 КАСУ, которая регулирует особенности сообщения участников дела о дате, времени и месте рассмотрения определенных категорий административных дел (избирательные споры, дела по обращению налоговых и таможенных органов, дела о применении санкций и т.д.), а именно, изложить ее в такой редакции:

По делам, определенным статьями 273–277, 280–283-3, 285–289 этого Кодекса, о подаче искового заявления и о дате, времени и месте рассмотрения дела суд немедленно сообщает ответчика и других участников дела путем направления текста повестки на официальный электронный адрес, а при его отсутствии – курьером или по известным суду и имеющимся в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и общественных формирований номеру телефона, факса, средству электронной связи или иному техническому средству связи, а при наличии личного электронного кабинета – с помощью Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы или ее отдельной подсистемы (модуля), которая обеспечивает обмен документами.

Как отметили в ГЮУ ВР, такая редакция не согласуется с общими положениями КАСУ. Так, законами «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), которая обеспечивает обмен документами» от 29.06.2023 №3200-IX, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения обязанностей участников судебного дела» от 19.10.2023 №3424-IX были внесены изменения в статью 18 КАСУ, которыми, в частности, было предусмотрено, что адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, зарегистрированные по законодательству Украины как юридические лица, их территориальные органы, органы местного самоуправления, другие юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), которая обеспечивает обмен документами, в обязательном порядке. Другие лица регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), которая обеспечивает обмен документами, в добровольном порядке.

В действующей редакции этой статьи сейчас предусмотрено, что по делам, определенным статьями 273-277, 280-283-2, 285-289 КАСУ, о подаче искового заявления и о дате, времени и месте рассмотрения дела суд немедленно сообщает ответчика и других участников дела путем направления текста повестки в электронный кабинет, а при его отсутствии – курьером или по известным суду номеру телефона, факса, электронной почте или иному техническому средству связи.

«Поэтому положения проекта относительно направления текста повестки на официальный электронный адрес ответчика или других участников дела являются устаревшими и не согласуются с ныне действующими положениями КАСУ», – подчеркнули в ГЮУ.

Также КАСУ предлагается дополнить статьей 283-3 «Особенности производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля)».

В соответствии с ней производство по делам по обращению органов государственного надзора (контроля) при осуществлении ими определенных законом полномочий осуществляется на основании искового заявления таких органов о:

2) принятии мер реагирования в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, в частности относительно временного полного или частичного прекращения (остановки) производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования, к предприятиям, учреждениям, организациям (юридическим лицам) и физическим лицам – предпринимателям, у которых при осуществлении мер государственного надзора (контроля) выявлены нарушения в соответствующей сфере государственного надзора (контроля);

2) обязательстве ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля) в соответствии с законом. Исковое заявление подается в суд первой инстанции в течение пяти рабочих дней со дня возникновения оснований, обусловливающих обращение в суд, по общим правилам подсудности, установленным КАСУ.

Возврат заявителю искового заявления и приложенных к нему документов не является препятствием для повторного обращения с таким заявлением в суд после устранения недостатков, но не позднее пяти рабочих дней со дня поступления определения о его возврате в орган государственного надзора (контроля). Превышение такого срока лишает заявителя права на повторное обращение с исковым заявлением в суд.

Административное дело решается судом в течение 10 рабочих дней со дня открытия производства по такому делу.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Апелляционные жалобы могут подаваться сторонами в течение 10 рабочих дней со дня их провозглашения. Подача апелляционной жалобы не препятствует его исполнению.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в 5-дневный срок после окончания срока на апелляционное обжалование.

Лицо имеет право подать заявление об отмене мер реагирования относительно государственного надзора (контроля), примененных судом по результатам рассмотрения административного дела, определенного пунктом 1 части первой этой статьи, если обстоятельства, которые стали основанием для принятия мер реагирования, перестали существовать или устранены, что подтверждается соответствующими доказательствами и/или актом, составленным по результатам осуществления внеплановых мер государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в соответствующей сфере. Такое заявление подается в административный суд, который принял постановление о применении соответствующих мер реагирования относительно государственного надзора (контроля). Заявление об отмене мер реагирования, которые применены по результатам осуществления мер государственного надзора (контроля), подлежит рассмотрению и решению судьей единолично с уведомлением лиц, которые принимают участие в деле, в течение трех дней со дня получения судом такого заявления. Неприбытие в судебное заседание лиц, которым надлежащим образом сообщено о времени и месте рассмотрения дела, не препятствует рассмотрению такого заявления. В случае если суд придет к выводу относительно возможности принятия судебного решения без проведения судебного заседания и вызова лиц, которые принимают участие в деле, заявление об отмене мер реагирования рассматривается в порядке письменного производства. По результатам рассмотрения заявления об отмене мер реагирования суд постановляет определение об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении, которое не подлежит обжалованию.

Соответственно в статье 371 предлагается установить, что немедленно исполняются решения суда по делам по обращению органов государственного надзора (контроля). Кроме того, предлагается дополнить ч. 2 ст. 245 КАСУ нормой, что в случае удовлетворения иска суд может принять решение о:

обязательстве ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению в соответствии с законом мер государственного надзора (контроля);

принятии в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, к предприятиям, учреждениям, организациям (юридическим лицам) и физическим лицам – предпринимателям, у которых при осуществлении мер государственного надзора (контроля) выявлены нарушения в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), мер реагирования, определенных законом.

Автор: Наталя Мамченко

