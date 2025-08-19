Верховная Рада провалила голосование за состав Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом международных членов

Решение об утверждении состава Совещательной группы экспертов, которая должна отобрать членов Счетной палаты, поддержало только 219 депутатов.

Верховная Рада 19 августа провалила голосование за утверждение состава Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать членов Счетной палаты.

Как отметила до этого председатель профильного бюджетного Комитета Роксолана Пидласа, новый закон «О Счетной палате» и независимый конкурс для отбора членов Счетной палаты в 2024 году были требованием МВФ и США. «Сейчас создание совещательной группы экспертов – также наше обязательство в Меморандуме с МВФ, хотя и не является структурным маяком», – добавила она.

Пидласа напомнила, что ЕС и Великобритания предоставили кандидатуры международных экспертов, которые будут иметь преимущественное право голоса во время отбора:

Ли Саммерфилд – директор департамента Национального аудиторского офиса Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (NAO),

– директор департамента Национального аудиторского офиса Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (NAO), Игорс Лудборжс – бывший член и декан Европейского суда аудиторов (ECA),

– бывший член и декан Европейского суда аудиторов (ECA), Паскаль Мунье – почетный магистрат Cour des comptes (Суд аудиторов, Высший контрольный орган Французской Республики).

Таким образом, сначала парламент голосовал в порядке рейтингового голосования за кандидатуры таких членов Совещательной группы от Украины, которые не будут иметь решающего голоса:

Александр Бойко – «за» 209 голосов народных депутатов. Его кандидатуру подала фракция «Слуга народа». Он президент группы компаний «Де Визу», президент Палаты аудиторов и бухгалтеров Украины, председатель наблюдательного совета Международной академии сертификации бухгалтеров и аудиторов.

Мирослава Масляк – «за» 195 голосов народных депутатов. Ее кандидатуру подала депутатская группа «Партия «За будущее». Она – помощник-консультант народного депутата Украины Игоря Молотка, доктор философских наук, старший преподаватель кафедры государственного управления, публичного администрирования и экономической политики Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, председатель Комиссии по защите дипломных бакалаврских и магистерских работ.

Александр Рожко – «за» 214 голосов народных депутатов. Его кандидатуру подала фракция «Слуга народа». Он – доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Экономического факультета Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко.

Другие кандидаты набрали такое количество голосов:

Александра Бетлий «за» – 39 голосов народных депутатов

Людмила Ловинская «за» 56

Ирина Иванова «за» 115 голосов народных депутатов

Тем не менее, в итоге, решение об утверждении состава Совещательной группы экспертов не набрало необходимого количества голосов. «За» – 219 депутатов, из них 184 голосов от фракции «Слуги народа».

Автор: Наталя Мамченко

