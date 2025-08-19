Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Верховная Рада провалила голосование за состав Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом международных членов

13:55, 19 августа 2025
Решение об утверждении состава Совещательной группы экспертов, которая должна отобрать членов Счетной палаты, поддержало только 219 депутатов.
Верховная Рада провалила голосование за состав Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом международных членов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 19 августа провалила голосование за утверждение состава Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать членов Счетной палаты.

Как отметила до этого председатель профильного бюджетного Комитета Роксолана Пидласа, новый закон «О Счетной палате» и независимый конкурс для отбора членов Счетной палаты в 2024 году были требованием МВФ и США. «Сейчас создание совещательной группы экспертов – также наше обязательство в Меморандуме с МВФ, хотя и не является структурным маяком», – добавила она.

Пидласа напомнила, что ЕС и Великобритания предоставили кандидатуры международных экспертов, которые будут иметь преимущественное право голоса во время отбора:

  • Ли Саммерфилд – директор департамента Национального аудиторского офиса Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (NAO),
  • Игорс Лудборжс – бывший член и декан Европейского суда аудиторов (ECA),
  • Паскаль Мунье – почетный магистрат Cour des comptes (Суд аудиторов, Высший контрольный орган Французской Республики).

Таким образом, сначала парламент голосовал в порядке рейтингового голосования за кандидатуры таких членов Совещательной группы от Украины, которые не будут иметь решающего голоса:

Александр Бойко – «за» 209 голосов народных депутатов. Его кандидатуру подала фракция «Слуга народа». Он президент группы компаний «Де Визу», президент Палаты аудиторов и бухгалтеров Украины, председатель наблюдательного совета Международной академии сертификации бухгалтеров и аудиторов.

Мирослава Масляк – «за» 195 голосов народных депутатов. Ее кандидатуру подала депутатская группа «Партия «За будущее». Она – помощник-консультант народного депутата Украины Игоря Молотка, доктор философских наук, старший преподаватель кафедры государственного управления, публичного администрирования и экономической политики Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, председатель Комиссии по защите дипломных бакалаврских и магистерских работ.

Александр Рожко – «за» 214 голосов народных депутатов. Его кандидатуру подала фракция «Слуга народа». Он – доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Экономического факультета Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко.

Другие кандидаты набрали такое количество голосов:

  • Александра Бетлий «за» – 39 голосов народных депутатов
  • Людмила Ловинская «за» 56
  • Ирина Иванова «за» 115 голосов народных депутатов

Тем не менее, в итоге, решение об утверждении состава Совещательной группы экспертов не набрало необходимого количества голосов. «За» – 219 депутатов, из них 184 голосов от фракции «Слуги народа».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Функции назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми предлагается передать в полномочия Пенсионного фонда.

Верховная Рада провалила голосование за состав Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом международных членов

Решение об утверждении состава Совещательной группы экспертов, которая должна отобрать членов Счетной палаты, поддержало только 219 депутатов.

Верховная Рада одобрила законопроект по выводу неплатежеспособных банков с рынка

Целью является эффективное реагирование на случаи неплатежеспособности банков для минимизации рисков возможных панических настроений в обществе.

Органы госнадзора смогут требовать от предприятий и ФЛП полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков

Рекомендованный к принятию в целом законопроект предусматривает, что органы государственного надзора будут обращаться к предприятиям и ФЛП с админиском относительно полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений, машин и механизмов, предоставления услуг.

В КАСУ предлагается изменить порядок направления повесток в делах по обращениям органов надзора и контроля – комитет рекомендовал принять закон

Также КАСУ предлагается дополнить статьей об особенностях производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля), решения в которых будут подлежать немедленному исполнению.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва