Верховна Рада провалила голосування за склад Дорадчої групи експертів з відбору членів Рахункової палати з вирішальним голосом міжнародних членів

13:55, 19 серпня 2025
Рішення про затвердження складу Дорадчої групи експертів, яка має відібрати членів Рахункової палати, підтримало лише 219 депутатів.
Верховна Рада 19 серпня провалила голосування за затвердження складу Дорадчої групи експертів, яка буде відбирати членів Рахункової палати.

Як зазначила до цього голова профільного бюджетного Комітету Роксолана Підласа, новий закон «Про Рахункову палату» і незалежний конкурс для відбору членів Рахункової палати в 2024 році були вимогою МВФ і США. «Зараз утворення дорадчої групи експертів – також наше зобов’язання в Меморандумі з МВФ, хоча і не є структурним маяком», додала вона.

Підласа нагадала, що ЄС і Великобританія надали кандидатури міжнародних експертів, які будуть мати переважне право голосу під час відбору:

  • Лі Саммерфілд – директор департаменту Національного аудиторського офісу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (NAO),
  • Ігорс Лудборжс – колишній член і декан Європейського суду аудиторів (ECA),
  • Паскаль Муньє – почесний магістрат Cour des comptes (Суд аудиторів, Вищий контрольний орган Французької Республіки).

Отже, спочатку парламент голосував в порядку рейтингового голосування за кандидатури таких членів Дорадчої групи від України, які не матимуть вирішального голосу:

Олександр Бойко –  «за» 209 голосів народних депутатів. Його кандидатуру подала фракція «Слуга народу». Він президент групи компаній «Де Візу», президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, голова наглядової ради Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів та аудиторів.

Мирослава Масляк  – «за» 195 голосів народних депутатів. Її кандидатуру подала депутатська група «Партія «За майбутнє». Вона – помічник-консультант народного депутата України Ігоря Молотка, доктор філософських наук, старший викладач кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, голова Комісії з захисту дипломних бакалаврських та магістерських робіт.

Олександр Рожко  – «за» 214 голосів народних депутатів. Його кандидатуру подала фракція «Слуга народу». Він – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Економічного факультету Київського Національного університету ім. Тараса Шевченко

Інші кандидати набрали таку кількість голосів:

  • Олександра Бетлій «за» – 39 голосів народних депутатів
  • Людмила Ловінська «за» 56
  • Ірина Іванова «за» 115 голосів народних депутатів

Втім, врешті, рішення про затвердження складу Дорадчої групи експертів не набрало необхідної кількості голосів. «За» – 219 депутатів, з них 184 голосів від фракції «Слуги народу».

Автор: Наталя Мамченко

