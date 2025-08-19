В Киеве подали более 11 тысяч исков на должников за отопление и горячую воду

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» активизировало борьбу с должниками, которые систематически не оплачивают услуги отопления и горячей воды. Сейчас в судах находится около 11 тысяч исков против таких потребителей, сообщили во время пресс-брифинга представители предприятия.
По словам начальницы управления правового обеспечения продаж структурного подразделения «Энергосбыт» Инны Кучук, закон позволяет предприятию подавать иски как к владельцу квартиры, так и к зарегистрированному в ней лицу. Взыскание происходит в принудительном порядке, а к основной задолженности добавляются штрафные санкции:
Если взыскание осуществляется через исполнительную службу, добавляется еще и 10% исполнительного сбора. В итоге должники платят как минимум на 25% больше от основной суммы.
Примеры:
Чтобы избежать обращения в суд и дополнительных финансовых санкций, можно оформить реструктуризацию долга. Сделать это можно в сервисных центрах или дистанционно – через Центр коммунального сервиса с использованием электронной подписи.
