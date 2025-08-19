В Киеве подали более 11 тысяч исков на должников за отопление и горячую воду

Сейчас в судах находится около 11 тысяч исков против таких потребителей.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» активизировало борьбу с должниками, которые систематически не оплачивают услуги отопления и горячей воды. Сейчас в судах находится около 11 тысяч исков против таких потребителей, сообщили во время пресс-брифинга представители предприятия.

По словам начальницы управления правового обеспечения продаж структурного подразделения «Энергосбыт» Инны Кучук, закон позволяет предприятию подавать иски как к владельцу квартиры, так и к зарегистрированному в ней лицу. Взыскание происходит в принудительном порядке, а к основной задолженности добавляются штрафные санкции:

пеня 0,01% за каждый день просрочки;

• 3% годовых и индекс инфляции;

• судебный сбор и расходы на процесс.

Если взыскание осуществляется через исполнительную службу, добавляется еще и 10% исполнительного сбора. В итоге должники платят как минимум на 25% больше от основной суммы.

Примеры:

Владелец квартиры на ул. Михайловской (Шевченковский район) задолжал 143 тыс. грн. После принудительного взыскания через исполнительную службу он заплатил на 36 тыс. грн больше от суммы долга.

Владелец квартиры на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский район) имел долг в 188 тыс. грн. Он добровольно исполнил решение суда, переплатив 28 тыс. грн (15%), и избежал ареста счетов и 10% исполнительного сбора.

Чтобы избежать обращения в суд и дополнительных финансовых санкций, можно оформить реструктуризацию долга. Сделать это можно в сервисных центрах или дистанционно – через Центр коммунального сервиса с использованием электронной подписи.

