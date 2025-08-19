Практика судов
В Киеве подали более 11 тысяч исков на должников за отопление и горячую воду

23:00, 19 августа 2025
Сейчас в судах находится около 11 тысяч исков против таких потребителей.
В Киеве подали более 11 тысяч исков на должников за отопление и горячую воду
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» активизировало борьбу с должниками, которые систематически не оплачивают услуги отопления и горячей воды. Сейчас в судах находится около 11 тысяч исков против таких потребителей, сообщили во время пресс-брифинга представители предприятия.

По словам начальницы управления правового обеспечения продаж структурного подразделения «Энергосбыт» Инны Кучук, закон позволяет предприятию подавать иски как к владельцу квартиры, так и к зарегистрированному в ней лицу. Взыскание происходит в принудительном порядке, а к основной задолженности добавляются штрафные санкции:

  • пеня 0,01% за каждый день просрочки;
    • 3% годовых и индекс инфляции;
    • судебный сбор и расходы на процесс.

Если взыскание осуществляется через исполнительную службу, добавляется еще и 10% исполнительного сбора. В итоге должники платят как минимум на 25% больше от основной суммы.

Примеры:

  • Владелец квартиры на ул. Михайловской (Шевченковский район) задолжал 143 тыс. грн. После принудительного взыскания через исполнительную службу он заплатил на 36 тыс. грн больше от суммы долга.
  • Владелец квартиры на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский район) имел долг в 188 тыс. грн. Он добровольно исполнил решение суда, переплатив 28 тыс. грн (15%), и избежал ареста счетов и 10% исполнительного сбора.

Чтобы избежать обращения в суд и дополнительных финансовых санкций, можно оформить реструктуризацию долга. Сделать это можно в сервисных центрах или дистанционно – через Центр коммунального сервиса с использованием электронной подписи.

