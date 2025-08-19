Практика судів
У Києві подали понад 11 тисяч позовів на боржників за опалення та гарячу воду

23:00, 19 серпня 2025
Наразі у судах перебуває близько 11 тисяч позовів проти таких споживачів.
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» активізувало боротьбу з боржниками, які систематично не сплачують за послуги опалення та гарячої води. Наразі у судах перебуває близько 11 тисяч позовів проти таких споживачів, повідомили під час пресбрифінгу представники підприємства.

За словами начальниці управління правового забезпечення продажу структурного підрозділу «Енергозбут» Інни Кучук, закон дозволяє підприємству позиватися як до власника квартири, так і до зареєстрованої в ній особи. Стягнення відбувається у примусовому порядку, а до основного боргу додаються штрафні санкції:

  • пеня 0,01% за кожен день прострочення;
  • 3% річних та індекс інфляції;
  • судовий збір і витрати на процес.

Якщо стягнення здійснюється через виконавчу службу, додається ще й 10% виконавчого збору. У підсумку боржники сплачують щонайменше на 25% більше від основної суми.

Приклади:

  • Власник квартири на вул. Михайлівській (Шевченківський район) заборгував 143 тис. грн. Після примусового стягнення через виконавчу службу він заплатив на 36 тис. грн більше від суми боргу.
  • Власник квартири на просп. Володимира Івасюка (Оболонський район) мав борг у 188 тис. грн. Він добровільно виконав рішення суду, переплативши 28 тис. грн (15%), і уникнув арешту рахунків та 10% виконавчого збору.

Щоб уникнути звернення до суду та додаткових фінансових санкцій можна оформити реструктуризацію боргу. Оформити договір можна у сервісних центрах або дистанційно – через Центр комунального сервісу з використанням електронного підпису.

