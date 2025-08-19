У Києві подали понад 11 тисяч позовів на боржників за опалення та гарячу воду

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» активізувало боротьбу з боржниками, які систематично не сплачують за послуги опалення та гарячої води. Наразі у судах перебуває близько 11 тисяч позовів проти таких споживачів, повідомили під час пресбрифінгу представники підприємства.
За словами начальниці управління правового забезпечення продажу структурного підрозділу «Енергозбут» Інни Кучук, закон дозволяє підприємству позиватися як до власника квартири, так і до зареєстрованої в ній особи. Стягнення відбувається у примусовому порядку, а до основного боргу додаються штрафні санкції:
Якщо стягнення здійснюється через виконавчу службу, додається ще й 10% виконавчого збору. У підсумку боржники сплачують щонайменше на 25% більше від основної суми.
Приклади:
Щоб уникнути звернення до суду та додаткових фінансових санкцій можна оформити реструктуризацію боргу. Оформити договір можна у сервісних центрах або дистанційно – через Центр комунального сервісу з використанням електронного підпису.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.