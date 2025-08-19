113-летняя деревянная церковь отправится в путешествие по Швеции

В Швеции начали уникальную операцию по перевозке 600-тонной церкви Кируны через расширение шахт.

В шведском городе Кируна, расположенном за Полярным кругом, стартовала двухдневная операция по перемещению исторической деревянной церкви - одного из крупнейших и самых известных сооружений такого типа в стране. Об этом сообщает Reuters.

Церковь Кируны, которой 113 лет, была поднята с фундамента и размещена на специально созданном прицепе для транспортировки примерно на 5 км к новому месту. Такое решение обусловлено расширением крупнейшего в мире подземного железорудного месторождения, которое вызывает проседание почвы и угрожает безопасности исторического памятника.

Церковь, которую часто называют самым красивым деревянным сооружением Швеции, является символом города. Ее перемещение стало частью масштабного 30-летнего проекта, в рамках которого около 3 тысяч домов и 6 тысяч жителей Кируны переселят в новый городской центр, расположенный в 5 км от старого. Некоторые здания демонтируют и восстанавливают на новом месте, тогда как другие, как церковь, перевозят целиком. В новом центре уже построены сотни жилых домов, магазинов и ратуша.

Для коренного народа саамов переезд церкви отражает более глубокие изменения, связанные с деятельностью горнодобывающей промышленности. Ларс-Маркус Кухмунен, председатель местной саамской общины, подчеркнул, что дальнейшее расширение шахт может уничтожить традиционные пастбища для оленей, делая невозможным традиционный выпас.

Горнодобывающая компания LKAB, которая обеспечивает около 80% европейской железной руды, планирует продолжать добычу в Кируне в течение десятилетий. Кроме того, компания готовится к разработке редких земельных металлов в новом месторождении Пер Гейер, что имеет стратегическое значение для Евросоюза из-за их использования в производстве современных технологий, в частности лазеров и электроники.

