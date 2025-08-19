113-річна дерев'яна церква вирушить у подорож Швецією

У Швеції розпочали унікальну операцію з перевезення 600-тонної церкви Кіруни через розширення шахт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У шведському місті Кіруна, розташованому за Полярним колом, стартувала дводенна операція з переміщення історичної дерев’яної церкви — однієї з найбільших і найвідоміших споруд такого типу в країні. Про це повідомляє Reuters.

Церква Кіруни, якій 113 років, була піднята з фундаменту та розміщена на спеціально створеному причепі для транспортування приблизно на 5 км до нового місця. Таке рішення зумовлене розширенням найбільшого у світі підземного залізорудного родовища, яке спричиняє просідання ґрунту та загрожує безпеці історичної пам’ятки.

Церква, яку часто називають найгарнішою дерев’яною спорудою Швеції, є символом міста. Її переміщення стало частиною масштабного 30-річного проєкту, в межах якого близько 3 тисяч будинків і 6 тисяч жителів Кіруни переселять до нового міського центру, розташованого за 5 км від старого. Деякі будівлі демонтують і відновлюють на новому місці, тоді як інші, як церква, перевозять цілком. У новому центрі вже збудовано сотні житлових будинків, магазинів і ратушу.

Для корінного народу саамів переїзд церкви відображає глибші зміни, пов’язані з діяльністю гірничодобувної промисловості. Ларс-Маркус Кухмунен, голова місцевої саамської громади, наголосив, що подальше розширення шахт може знищити традиційні пасовища для оленів, унеможливлюючи традиційний випас.

Гірничодобувна компанія LKAB, яка забезпечує близько 80% європейської залізної руди, планує продовжувати видобуток у Кіруні протягом десятиліть. Крім того, компанія готується до розробки рідкісних земельних металів у новому родовищі Пер Гейєр, що має стратегічне значення для Євросоюзу через їх використання у виробництві сучасних технологій, зокрема лазерів і електроніки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.