Практика судов
  1. В Украине

Минобороны запустило единую платформу сервисов для производителей вооружения

22:39, 19 августа 2025
Ресурс создан как единая «точка входа» для предприятий оборонной отрасли.
Минобороны запустило единую платформу сервисов для производителей вооружения
Источник фото: CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине начала работу онлайн-платформа zbroya.gov.ua, которая объединила все ключевые государственные услуги и программы поддержки для производителей вооружения и военной техники.

Ресурс создан как единая «точка входа» для предприятий оборонной отрасли. На платформе собраны сервисы и возможности, в частности:

  • льготное кредитование под 5% до 500 млн грн для расширения производства и запуска новых разработок в серию;
  • «Железный полигон» – быстрые тестирования образцов вооружения и техники;
  • «Библиотека комплектующих» – защищенная база данных украинских производителей компонентов;
  • «Сделано для победы» – грантовая программа для локализации производства комплектующих и снижения зависимости от импорта;
  • Brave1 – грантовая поддержка стартапов и новаторов в сфере defense tech;
  • бронирование работников критически важных предприятий.

Кроме сервисов, производители могут найти на платформе образовательные возможности для развития бизнеса, актуальные вакансии (в том числе для ветеранов), а вскоре – нормативную базу и программу лизинговой поддержки для приобретения оборудования и техники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмене откладывается из-за политических споров

Военный омбудсмен Ольга Решетилова остается без реальных механизмов защиты прав военнослужащих из-за того, что депутаты до сих пор не смогли принять соответствующий законопроект.

Еще нет определенности, будет ли новая программа МВФ или мы будем идти по действующей программе – Сергей Марченко

Будет ли новая программа МВФ – зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии – Bloomberg

Гарантии, которые будут конкретизированы представителями армии и разведки, направлены на то, чтобы позволить Украине наращивать численность войск без ограничений.

«Я его задержала, что делать с ним дальше» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва