Минобороны запустило единую платформу сервисов для производителей вооружения

В Украине начала работу онлайн-платформа zbroya.gov.ua, которая объединила все ключевые государственные услуги и программы поддержки для производителей вооружения и военной техники.

Ресурс создан как единая «точка входа» для предприятий оборонной отрасли. На платформе собраны сервисы и возможности, в частности:

льготное кредитование под 5% до 500 млн грн для расширения производства и запуска новых разработок в серию;

«Железный полигон» – быстрые тестирования образцов вооружения и техники;

«Библиотека комплектующих» – защищенная база данных украинских производителей компонентов;

«Сделано для победы» – грантовая программа для локализации производства комплектующих и снижения зависимости от импорта;

Brave1 – грантовая поддержка стартапов и новаторов в сфере defense tech;

бронирование работников критически важных предприятий.

Кроме сервисов, производители могут найти на платформе образовательные возможности для развития бизнеса, актуальные вакансии (в том числе для ветеранов), а вскоре – нормативную базу и программу лизинговой поддержки для приобретения оборудования и техники.

