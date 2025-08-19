Минобороны запустило единую платформу сервисов для производителей вооружения

В Украине начала работу онлайн-платформа zbroya.gov.ua, которая объединила все ключевые государственные услуги и программы поддержки для производителей вооружения и военной техники.
Ресурс создан как единая «точка входа» для предприятий оборонной отрасли. На платформе собраны сервисы и возможности, в частности:
Кроме сервисов, производители могут найти на платформе образовательные возможности для развития бизнеса, актуальные вакансии (в том числе для ветеранов), а вскоре – нормативную базу и программу лизинговой поддержки для приобретения оборудования и техники.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.