Міноборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння

В Україні почала роботу онлайн-платформа zbroya.gov.ua, яка об’єднала всі ключові державні послуги та програми підтримки для виробників озброєння та військової техніки.
Ресурс створений як єдина «точка входу» для підприємств оборонної галузі. На платформі зібрано сервіси та можливості, зокрема:
Крім сервісів, виробники можуть знайти на платформі освітні можливості для розвитку бізнесу, актуальні вакансії (зокрема для ветеранів), а невдовзі – нормативну базу та програму лізингової підтримки для придбання обладнання й техніки.
