Міноборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння

22:39, 19 серпня 2025
Ресурс створений як єдина «точка входу» для підприємств оборонної галузі.
Міноборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння
Джерело фото: CNN
В Україні почала роботу онлайн-платформа zbroya.gov.ua, яка об’єднала всі ключові державні послуги та програми підтримки для виробників озброєння та військової техніки.

Ресурс створений як єдина «точка входу» для підприємств оборонної галузі. На платформі зібрано сервіси та можливості, зокрема:

  • пільгове кредитування під 5% до 500 млн грн для розширення виробництва та запуску нових розробок у серію;
  • «Залізний полігон» – швидкі тестування зразків озброєння та техніки;
  • «Бібліотека комплектуючих» – захищена база даних українських виробників компонентів;
  • «Зроблено для перемоги» – грантова програма для локалізації виробництва комплектуючих та зменшення залежності від імпорту;
  • Brave1 – грантова підтримка стартапів та інноваторів у сфері defense tech;
  • бронювання працівників критично важливих підприємств.

Крім сервісів, виробники можуть знайти на платформі освітні можливості для розвитку бізнесу, актуальні вакансії (зокрема для ветеранів), а невдовзі – нормативну базу та програму лізингової підтримки для придбання обладнання й техніки.

зброя Міноборони

