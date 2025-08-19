За неделю в Украине втрое выросла заболеваемость COVID-19

В Украине за неделю зафиксировано 3 540 случаев.

За неделю в Украине зарегистрировали 3 540 новых случаев заболевания COVID-19, что втрое больше по сравнению с предыдущей неделей. Однако, как отметил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в телеэфире, эта цифра значительно ниже показателей прошлого года, когда еженедельно фиксировали от 10 до 15 тысяч больных.

Среди причин роста заболеваемости эксперт назвал снижение иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания, активную миграцию, путешествия, несоблюдение мер индивидуальной защиты и появление новых штаммов вируса. В частности, в Украине зафиксирован штамм Stratus, а также два случая штамма Nimbus.

«Мы регистрируем на территории Украины новые штаммы вируса - это Stratus и уже есть два случая Nimbus», - отметил Даниленко.

По словам Даниленко, новые штаммы вируса имеют более высокую заразность, но не приводят к более тяжелому течению болезни. "Осложнения возможны, особенно в группах риска, но в целом клиническая картина остается типичной для COVID-19, с симптомами, касающимися верхних дыхательных путей. Иногда наблюдаются сиплость голоса или боль в горле, но течение болезни преимущественно легкое", - отметил он.

Новые штаммы легче распространяются среди детей и молодежи, часто в виде бессимптомных или легких форм, что способствует более быстрому распространению вируса. В то же время Даниленко подчеркнул, что ситуация не вызывает серьезного беспокойства, но призвал граждан соблюдать базовые меры безопасности, чтобы сдержать распространение вируса.

