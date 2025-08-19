Практика судів
За тиждень в Україні втричі зросла захворюваність на COVID-19

21:24, 19 серпня 2025
В Україні за тиждень зафіксовано 3 540 випадків.
За тиждень в Україні втричі зросла захворюваність на COVID-19
За тиждень в Україні зареєстрували 3 540 нових випадків захворювання на COVID-19, що втричі більше порівняно з попереднім тижнем. Проте, як зазначив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в телеефірі, ця цифра значно нижча за показники минулого року, коли щотижнево фіксували від 10 до 15 тисяч хворих.

Серед причин зростання захворюваності експерт назвав зниження імунітету після вакцинації або перенесеного захворювання, активну міграцію, подорожі, недотримання заходів індивідуального захисту та появу нових штамів вірусу. Зокрема, в Україні зафіксовано штам Stratus, а також два випадки штаму Nimbus.

«Ми реєструємо на території України нові штами вірусу - це Stratus і вже є два випадки Nimbus», — зазначив Даниленко.

За словами Даниленка, нові штами вірусу мають вищу заразність, але не призводять до тяжчого перебігу хвороби. «Ускладнення можливі, особливо в групах ризику, але загалом клінічна картина залишається типовою для COVID-19, з симптомами, що стосуються верхніх дихальних шляхів. Іноді спостерігаються сиплість голосу чи біль у горлі, але перебіг хвороби переважно легкий», — зазначив він.

Нові штами легше поширюються серед дітей і молоді, часто у вигляді безсимптомних або легких форм, що сприяє швидшому розповсюдженню вірусу. Водночас Даниленко наголосив, що ситуація не викликає серйозного занепокоєння, але закликав громадян дотримуватися базових заходів безпеки, щоб стримати поширення вірусу.

МОЗ

