У МОЗ повідомили симптоми варіантів коронавірусу Nimbus і Stratus

12:26, 15 серпня 2025
Варіанти коронавірусу Nimbus і Stratus наразі є домінуючими у світі.
Фото: bsmu.edu.ua
Як відомо, в Україні зафіксовано нові варіанти коронавірусу Nimbus і Stratus – уже підтверджено 38 випадків.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що субваріант коронавірусу «Nimbus» (NB.1.8.1), як і субваріант коронавірусу «Stratus» (XFG) наразі домінуючі у світі. Це нові мутації штаму Омікрон.

За світовою класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я обидва субваріанти включені до переліку, як такі, що потребують моніторингу на рівні країн. Через специфічні мутації в білку-шипу субваріантів вірус швидше поширюється та зумовлює тяжкий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом. Захворіти можуть і раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

Вперше субваріант коронавірусу «Nimbus» (NB.1.8.1) у світі зафіксували у січні 2025 року, а у США Центр контролю та профілактики хвороб (CDC) зареєстрував NB.1.8.1 на початку весни 2025 року. За даними моніторингу субваріант не викликає тяжчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти. Зазвичай його характерний симптом — гострий біль у горлі. Решта симптомів субваріанта такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Субваріанту коронавірусу «Stratus» (XFG) у світі виявили наприкінці січня 2025 року. За даними моніторингу субваріант не викликає тяжчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти. Його характерний симптом — хриплий голос, охриплість. Решта симптомів субваріанта такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

У МОЗ додають, що вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту «Omicron» коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі. Щосезону вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

