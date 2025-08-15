Практика судов
В Минздраве сообщили симптомы вариантов коронавируса Nimbus и Stratus

12:26, 15 августа 2025
Варианты коронавируса Nimbus и Stratus на данный момент являются доминирующими в мире.
Фото: bsmu.edu.ua
Как известно, в Украине зафиксированы новые варианты коронавируса Nimbus и Stratus — уже подтверждено 38 случаев.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что субвариант коронавируса «Nimbus» (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса «Stratus» (XFG), на данный момент доминируют в мире. Это новые мутации штамма Омикрон.

Согласно мировой классификации Всемирной организации здравоохранения оба субварианта включены в перечень как такие, что требуют мониторинга на уровне стран. Из-за специфических мутаций в шиповом белке субварианты быстрее распространяются и вызывают тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Заболеть могут и ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

Впервые субвариант коронавируса «Nimbus» (NB.1.8.1) в мире зафиксировали в январе 2025 года, а в США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) зарегистрировал NB.1.8.1 в начале весны 2025 года. По данным мониторинга, субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Обычно его характерный симптом — острая боль в горле. Остальные симптомы субварианта такие же, как и у других вариантов COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Субвариант коронавируса «Stratus» (XFG) в мире выявили в конце января 2025 года. По данным мониторинга, субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Его характерный симптом — хриплый голос, охриплость. Остальные симптомы субварианта такие же, как и у других вариантов COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

В Минздраве добавляют, что вакцинация остается основным способом защиты для предотвращения тяжелого течения болезни и осложнений. В Украине используют омикрон-специфическую вакцину, адаптированную для защиты против варианта «Omicron» коронавируса SARS-CoV-2 и его субвариантов, циркулирующих в мире. Каждый сезон вакцинация остается рекомендованной для людей, входящих в группу риска тяжелого течения COVID-19.

Минздрав

