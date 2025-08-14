В Украине зафиксированы новые варианты коронавируса Nimbus и Stratus – уже подтверждено 38 случаев

В Минздраве предупредили о новых штаммах «Nimbus» и «Stratus» с болью в горле и хрипотой.

Фото: Getty Images

Министерство здравоохранения Украины сообщило об обнаружении в стране новых субвариантов штамма Омикрон – «Nimbus» (NB.1.8.1) и «Stratus» (XFG). Об этом говорится в заявлении Минздрава от 14 августа 2025 года.

Первый случай субварианта «Nimbus» зафиксирован в Винницкой области благодаря секвенированию – лабораторному методу, который позволяет выявить мутации в геноме вируса. На данный момент в Украине подтверждено 38 случаев «Stratus» и один случай «Nimbus». Эти субварианты, которые доминируют в мире, являются мутациями штамма Омикрон.

По данным Всемирной организации здравоохранения, оба субварианта включены в перечень для мониторинга из-за их способности быстрее распространяться благодаря мутациям в белке-шипе. Они могут вызывать тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом, хотя вакцинированные лица имеют более низкий риск осложнений.

Характеристики субвариантов:

«Nimbus» (NB.1.8.1): обнаружен в мире в январе 2025 года, в США – весной 2025 года. Характерный симптом – острая боль в горле.

«Stratus» (XFG): зафиксирован в конце января 2025 года. Отмечается хриплым голосом и охриплостью.

Профилактика и вакцинация: В Украине используется омикрон-специфическая вакцина, адаптированная для защиты от штамма Омикрон и его субвариантов. Минздрав рекомендует ревакцинацию через 6–12 месяцев для:

лиц с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями;

беременных;

людей старше 60 лет;

представителей профессий с высоким риском (врачи, учителя, военные);

тех, кто входит в группы риска тяжелого течения COVID-19.

Решение о ревакцинации принимает врач на основе рекомендаций Минздрава. Вакцинация остается ключевым способом предотвращения осложнений и тяжелого течения болезни.

