В Украине зафиксированы новые варианты коронавируса Nimbus и Stratus – уже подтверждено 38 случаев

Министерство здравоохранения Украины сообщило об обнаружении в стране новых субвариантов штамма Омикрон – «Nimbus» (NB.1.8.1) и «Stratus» (XFG). Об этом говорится в заявлении Минздрава от 14 августа 2025 года.
Первый случай субварианта «Nimbus» зафиксирован в Винницкой области благодаря секвенированию – лабораторному методу, который позволяет выявить мутации в геноме вируса. На данный момент в Украине подтверждено 38 случаев «Stratus» и один случай «Nimbus». Эти субварианты, которые доминируют в мире, являются мутациями штамма Омикрон.
По данным Всемирной организации здравоохранения, оба субварианта включены в перечень для мониторинга из-за их способности быстрее распространяться благодаря мутациям в белке-шипе. Они могут вызывать тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом, хотя вакцинированные лица имеют более низкий риск осложнений.
Характеристики субвариантов:
Профилактика и вакцинация: В Украине используется омикрон-специфическая вакцина, адаптированная для защиты от штамма Омикрон и его субвариантов. Минздрав рекомендует ревакцинацию через 6–12 месяцев для:
Решение о ревакцинации принимает врач на основе рекомендаций Минздрава. Вакцинация остается ключевым способом предотвращения осложнений и тяжелого течения болезни.
