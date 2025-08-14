В Україні зафіксовано нові варіанти коронавірусу Nimbus і Stratus – уже підтверджено 38 випадків

У МОЗ попередили про нові штами «Nimbus» та «Stratus» із болем у горлі та хриплістю.

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про виявлення в країні нових субваріантів штаму Омікрон – «Nimbus» (NB.1.8.1) та «Stratus» (XFG). Про це йдеться у заяві МОЗ від 14 серпня 2025 року.

Перший випадок субваріанту «Nimbus» зафіксовано у Вінницькій області завдяки секвенуванню – лабораторному методу, який дозволяє виявити мутації у геномі вірусу. Наразі в Україні підтверджено 38 випадків «Stratus» і один випадок «Nimbus». Ці субваріанти, які домінують у світі, є мутаціями штаму Омікрон.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, обидва субваріанти включено до переліку для моніторингу через їхню здатність швидше поширюватися завдяки мутаціям у білку-шипу. Вони можуть викликати тяжкий перебіг COVID-19 у людей із ослабленим імунітетом, хоча вакциновані особи мають нижчий ризик ускладнень.

Характеристики субваріантів:

«Nimbus» (NB.1.8.1) : виявлений у світі в січні 2025 року, у США – навесні 2025 року. Характерний симптом – гострий біль у горлі.

: виявлений у світі в січні 2025 року, у США – навесні 2025 року. Характерний симптом – гострий біль у горлі. «Stratus» (XFG): зафіксований наприкінці січня 2025 року. Відзначається хриплим голосом і охриплістю.

Інші симптоми обох субваріантів включають нежить, підвищену температуру, кашель, головний біль, втому, втрату нюху чи смаку. За даними моніторингу, вони не спричиняють тяжчого перебігу порівняно з попередніми варіантами.

Профілактика та вакцинація: В Україні використовується омікрон-специфічна вакцина, адаптована до захисту від штаму Омікрон та його субваріантів. МОЗ рекомендує ревакцинацію через 6–12 місяців для:

осіб із ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями;

вагітних;

людей старше 60 років;

представників професій із високим ризиком (лікарі, вчителі, військові);

тих, хто входить до груп ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Рішення про ревакцинацію приймає лікар на основі рекомендацій МОЗ. Вакцинація залишається ключовим способом запобігання ускладненням і тяжкому перебігу хвороби.

