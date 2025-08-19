Еще нет определенности, будет ли новая программа МВФ или мы будем идти по действующей программе – Сергей Марченко

Будет ли новая программа МВФ – зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

Пока говорить о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) рано. На этом акцентировал внимание министр финансов Сергей Марченко во время презентации программы действий правительства.

Напомним, миссия МВФ прибудет в Киев уже в августе.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg не исключила, что правительство обратится в МВФ относительно утверждения новой программы. Она отметила, что «если базовый сценарий будет предполагать продолжение войны в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ». Во время визита миссии МВФ в августе будут обсуждаться экономические и военные сценарии, «чтобы определить, будет ли новая программа целесообразной и каковы ее вероятные параметры».

При этом Сергей Марченко уже сообщил, что проект бюджета на 2026 год, который правительство подаст в парламент, предусматривает продолжение боевых действий в течение всего 2026 года.

В свою очередь, как ранее объяснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, новая программа МВФ — это, прежде всего, производная от ситуации с безопасностью: наступление мира или продолжение войны в 2026 году. «Если война будет продолжаться, у нас возникнет разрыв в финансировании, начиная с 2026 года», — добавил он. В этом контексте, по словам Гетманцева, стоит рассматривать вопрос о новой программе с МВФ, которая является «зонтиком» для всего пакета внешней помощи от партнеров.

«Действующая программа и привязанное к ней финансирование от партнеров завершаются в первом квартале 2027 года, и, конечно, это не учитывает возможное продолжение войны в 2026 году. Рассчитываю, что эти вопросы будут рассматриваться во время очередного визита миссии фонда в августе», — подчеркнул глава комитета.

Сергей Марченко, со своей стороны, отметил, что он бы «не анонсировал новую программу, потому что у нас еще нет точной определенности, будет ли новая программа или мы можем действовать по действующей программе».

«Да, есть разные комбинации, разные варианты. Есть вероятность, что мы продолжим работать по действующей программе. Достаточно высокая вероятность.

Но есть вероятность, что нам придется формулировать новую программу. Опять же, эта вероятность обусловлена войной и переговорами. Это ключевые факторы, которые это определяют, и никак не влияют на нашу способность выполнять собственные обязательства. Поэтому у нас уже восемь пересмотров (программы МВФ – прим. ред.), мы полностью выполняли все взятые обязательства и на сегодняшний момент полностью находимся в графике», — отметил он.

По его словам, на сегодня «базовый» макроэкономический сценарий предусматривает завершение войны в 2025 году. Альтернативный сценарий предполагает продолжение войны в 2026 году.

«Бюджет мы должны подать в парламент до 15 сентября. За основу для расчета бюджета взят альтернативный сценарий (то есть продолжение войны в 2026 году – прим. ред.). Поэтому мы готовим бюджет по альтернативному сценарию, так как это достаточно понятно и прагматично.

Ключевая задача сейчас у нас – обеспечить устойчивое соотношение доходов бюджета к ВВП. У нас будут непростые дискуссии с командой Международного валютного фонда, где мы будем убеждать, что за счет мер по детенизации, за счет ожиданий от перезапуска фискальных органов мы сможем рассчитывать на сохранение доли доходов к ВВП. Это ключевая задача. Поэтому на данный момент никаких других решений мы не планируем», — отметил Сергей Марченко.

По его словам, потребность во внешнем финансировании на 2026 год на данный момент составляет 45 млрд долларов. Она включает также расходы на погашение внешних долгов.

«И если взять в целом дефицит, то он планируется на уровне 42 млрд долларов, как, в принципе, и в каждый из годов полномасштабного вторжения. Поэтому на следующий год у нас на сегодняшний момент есть обязательства, которые потенциально можно направить на финансирование дефицита бюджета в объеме 35 млрд. Как вы понимаете, этого недостаточно. Поэтому нам нужно сейчас мобилизовать усилия, в том числе переговорные, чтобы закрыть 2026 год.

Почему мы говорим о закрытии 2026–2027 годов? Потому что, закрыв 2026-й и не думая о 2027-м, мы фактически весь ресурс, который для нас столь ценен, можем просто использовать в 2026 году. Поэтому мы убеждаем наших партнеров, что нам нужна двухлетняя перспектива. Наша логика проста, она достаточно стратегическая и предусматривает определенную последовательность», — объяснил министр финансов.

Автор: Наталя Мамченко

