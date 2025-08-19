Практика судів
Ще немає визначеності, буде нова програма МВФ чи ми будемо діяти за чинною програмою – Сергій Марченко

17:08, 19 серпня 2025
Чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.
Наразі казати про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) ще зарано. Це підкреслив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації програми дій уряду.

Нагадаємо, що місія МВФ прибуде до Києва вже у серпні.

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg не виключила, що уряд звернеться до МВФ стосовно затвердження нової програми. Вона зазначила, що «якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ». Під час візиту місії МВФ у серпні обговорюватимуть економічні та військові сценарії, «щоб визначити, чи буде нова програма розумною і які її ймовірні параметри».

При цьому Сергій Марченко вже повідомив, що проект бюджету на 2026 року, який уряд подаватиме до парламенту, передбачає продовження бойових дій протягом всього 2026 року.

В свою чергу, як раніше пояснив голова податкового комітету Данило Гетманцев, нова програма МВФ — це насамперед похідна від безпекової ситуації: настання миру чи продовження війни у 2026 році. «Якщо війна продовжуватиметься, ми матимемо розрив у фінансуванні, починаючи із 2026 року», додав він. В цьому контексті, за словами Гетманцева, варто розглядати підняття питання про нову програму із МВФ, яка є «парасолькою» для усього пакету зовнішньої допомоги від партнерів.

«Діюча програма і зав’язане на неї фінансування від партнерів завершується у першому кварталі 2027 року, і звісно це не враховує можливе продовження війни у 2026 році. Розраховую, що ці питання будуть розглядатись під час чергового візиту місії фонду у серпні», підкреслив голова комітету.

Сергій Марченко, зі свого боку, зазначив, що він би «не анонсував нову програму, тому що в нас ще немає точної визначеності, чи буде нова програма, чи ми можемо діяти по чинній програмі».

«Так, є різні комбінації, різні варіанти. Є ймовірність, що ми продовжимо працювати по чинній програмі. Досить висока ймовірність.

Але є ймовірність, що нам потрібно буде формулювати нову програму. Знову ж таки, ймовірність ця зумовлена війною та перемовинами. Це ключові фактори, які це визначають, і жодним чином не впливають на нашу можливість виконувати власні зобов'язання. Тому у нас уже вісім переглядів (програми МВФ – прим. ред.), ми повністю виконували всі взяті зобов'язання і на сьогоднішній момент ми повністю в треку», зазначив він.

За його словами, на сьогодні «базовий» макроекономічний сценарій передбачає завершення війни у 2025 році. Альтернативний сценарій передбачає продовження війни в 2026 році.

«Бюджет ми маємо подати у парламент до 15 вересня. За базу до розрахунку бюджету визначено альтернативний сценарій (тобто, продовження війни в 2026 році – прим. ред.). Тому ми готуємо бюджет по альтернативному сценарію, адже це досить зрозуміло і прагматично.

Ключова задача зараз у нас – це забезпечити стале співвідношення доходів бюджету у ВВП.

У нас будуть непрості дискусії з командою Міжнародного валютного фонду, де ми будемо переконувати, що за рахунок заходів детінізації, за рахунок очікувань від перезавантажень фіскальних органів, ми зможемо очікувати на збереження частки доходів ВВП. Це ключова задача. Тому на сьогоднішній момент жодних інших рішень ми не плануємо робити», зазначив Сергій Марченко.

За його словами, потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік на сьогоднішній момент складає 45 млрд доларів. Вона включає також видатки з погашення зовнішніх боргів.

«І якщо взяти в цілому дефіцит, то дефіцит планується на рівні 42 млрд доларів, так як в принципі, як це під час кожного з років повномасштабного вторгнення. Тому у нас на наступний рік, на сьогоднішній момент є зобов'язання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту бюджету на рівні 35 млрд. Як ви розумієте, цього недостатньо. І тому нам потрібно зараз мобілізувати зусилля, в тому числі,  перемовні для того, щоб закрити 26-й рік.

Чому ми кажемо про закриття 2026-2027 років? Тому що, закриваючи 26-й рік і не думаючи про 27-й, ми фактично весь ресурс, який такий для нас дорогоцінний, можемо просто використати в 26-му році. І тому ми наших партнерів переконуємо, що нам потрібна дворічна перспектива. Логіка наша проста, вона досить стратегічна і вона передбачає певну послідовність», пояснив міністр фінансів.  

Автор: Наталя Мамченко

