«Нам потрібно 75 млрд доларів на наступні 2 роки»: Данило Гетманцев розповів про очікування щодо нової програми з МВФ

Розуміння щодо джерел надходження такої допомоги поки що є лише на суму, яка становить половину необхідного Україні фінансування.

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Як відомо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg не виключила, що уряд звернеться до Міжнародного валютного фонду (МВФ) стосовно затвердження нової програми. Вона зазначила, що «якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ».

Світові донори поки що виділили лише половину з передбачуваних 75 млрд доларів, необхідних для бюджету на наступні два роки (за умови, що війна продовжиться в 2026 році).

Свириденко розповіла, що під час візиту місії МВФ у серпні обговорюватимуть економічні та військові сценарії, «щоб визначити, чи буде нова програма розумною і які її ймовірні параметри».

В той же час голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу зазначив, що міжнародні партнери поки що гарантували Україні лише третину необхідної фінансово допомоги на 2026-2027 роки. Києву може знадобитися нова програма МВФ на заміну ухваленій у 2023 році.

Голова Нацбанку повідомив, базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає отримання 35 млрд доларів міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд доларів у 2027 році.

Водночас на наступний рік ідентифіковані джерела лише 22 млрд доларів. Щодо решти коштів зараз йдуть переговори.

Про свої очікування від нової програми МВФ розповів і голова податкового комітету Данило Гетманцев.

«Нова програма — це насамперед похідна від безпекової ситуації: настання миру чи продовження війни у 2026 році. Якщо війна продовжиться, це означає збереження невизначеності, що гальмує економічне відновлення, і високих військових видатків, відповідно високого подвійного дефіциту – бюджету (на рівні щонайменше 20% ВВП) та рахунку поточних операцій (який у 2025 році за прогнозами сягне 17% ВВП).

Такий дефіцит може бути профінансований тільки із залученням зовнішньої допомоги, яка у середньому у нас на рік війни становила близько 40 млрд доларів США.

За прогнозами Кабміну, нам потрібно 75 млрд доларів на наступні 2 роки за умови, що війна триватиме у 2026 році. При цьому в уряді запевняють, що є розуміння щодо джерел надходження такої допомоги на суму, яка становить близько половини необхідного фінансування.

Оцінки НБУ, які, на мою думку, зараз є більш реалістичними, виходять із потреби у 65 млрд. доларів на наступні два роки, з яких зарезервовано відповідно до усіх зобов’язань (Ukraine Facility, ERA, EFF) 22 млрд доларів», зазначив Гетманцев.

«У будь-якому випадку, якщо війна, на жаль, продовжуватиметься, ми матимемо розрив у фінансуванні, починаючи із 2026 року. Це в принципі не новина. Постійно кажу про це. Якщо на 2025 рік потреба повністю закрита, то на 2026 рік дефіцит фінансування становить до 19 млрд доларів», додав він.

В цьому контексті, за словами Гетманцева, варто розглядати підняття питання про нову програму із МВФ, яка є «парасолькою» для усього пакету зовнішньої допомоги від партнерів.

«Діюча програма і зав’язане на неї фінансування від партнерів завершується у першому кварталі 2027 року, і звісно це не враховує можливе продовження війни у 2026 році.

Розраховую, що ці питання будуть розглядатись під час чергового візиту місії фонду у серпні», підкреслив голова комітету.

При цьому до 15 вересня уряду необхідно подати до парламенту проект бюджету на 2026 рік.

«Звісно з огляду на всі обставини, перш за все, як розвиватимуться мирні перемовини до цього часу, ми маємо визначитись із базовим сценарієм, заклавши до головного фінансового документу необхідні військові і безпекові видатки», зазначив він.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей вказав, що українському уряду належить вирішити питання про те, який сценарій буде представлений у проекті держбюджету на 2026 рік. Йдеться про два сценарії – з продовженням активних бойових дій наступного року або без такого.

«Я думаю, все стане ясно протягом наступних кількох місяців, і це буде час, коли потрібно буде приймати ключові рішення», – додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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