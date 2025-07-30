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Для мешканця Житомирщини святкування дня народження обернулося судом

22:55, 30 липня 2025
Чоловік під час святкування дня народження побив співмешканку.
Для мешканця Житомирщини святкування дня народження обернулося судом
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У Бердичеві відправили під варту підозрюваного у побитті співмешканки під час святкування дня народження, повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Підозрюваний – 41-річний мешканець одного із сіл Бердичіського району, за версією слідства, побив свою співмешканку: кілька разів ударив рукою по тулубу і в живіт. Сталося це у день народження підозрюваного. За висновком судмедекспертизи, травми, заподіяні жінці, відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Чоловік у судовому засіданні свою вину визнав. При обранні запобіжного заходу суд врахував обставини та ризики, наведені прокурором, а також особу підозрюваного, який не працює, зловживає алкоголем, не має тісних соціальних зв’язків тощо.

Зважаючи на те, що за вчинення інкримінованого тяжкого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, підозрюваний, перебуваючи не під вартою, може переховуватись від слідства. Таким чином підозрюваному обрано тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду протягом 5 днів ( № 274/5180/25).

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