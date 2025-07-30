Для жителя Житомирщины празднование дня рождения обернулось судом

Мужчина во время празднования дня рождения избил сожительницу.

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В Бердичеве отправили под стражу подозреваемого в избиении сожительницы во время празднования дня рождения, сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Подозреваемый – 41-летний житель одного из сел Бердичского района, по версии следствия, избил свою сожительницу: несколько раз ударил рукой по туловищу и животу. Случилось это в день рождения подозреваемого. По заключению судмедэкспертизы, травмы, причиненные женщине, относятся к тяжким телесным повреждениям.

Мужчина в судебном заседании свою вину признал. При избрании меры пресечения суд учел обстоятельства и риски, приведенные прокурором, а также личность подозреваемого, не работающего, злоупотребляющего алкоголем, не имеющего тесных социальных связей и т.п.

Ввиду того, что за совершение инкриминируемого тяжкого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, подозреваемый, находясь не под стражей, может скрываться от следствия. Таким образом, подозреваемому выбрано содержание под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционный суд в течение 5 дней (№274/5180/25).

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