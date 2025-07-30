В Хмельницкой области трем депутатам сообщили о подозрении за недостоверное декларирование

Депутаты «забыли» задекларировать миллионы активов.

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Следователи Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области сообщили о подозрении трем депутатам местных советов по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Как сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, речь идет о депутате Каменец-Подольского городского совета, который в декларациях за 2021 и 2022 годы не указал активы на сумму более 5,6 млн грн и 3,5 млн грн. Среди незадекларированного имущества — сверхлегкий самолет стоимостью 4,7 млн грн.

Депутат Славутского городского совета «забыл» указать в декларации за 2023 год нежилые помещения, а также предоставленную им финансовую помощь в размере 2 млн грн. Общая стоимость незадекларированных активов составляет почти 7 млн грн.

Депутатка Шепетовского городского совета в декларациях за 2022 и 2023 годы не указала наличие средств на счетах в размере 3,8 млн грн и свои корпоративные права на сумму свыше 753 тыс. грн. Общая стоимость незадекларированных активов составляет более 9,2 млн грн.

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