Кабмин одобрил порядок выплат 15 млн грн семьям погибших добровольцев

Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.
«Единовременная денежная помощь — это форма государственной поддержки для семей тех, кто отдал жизнь за Украину. Порядок определяет прозрачный, справедливый и понятный механизм предоставления такой помощи», — заявили в ведомстве.
Получателями денежной помощи являются члены семей погибших (умерших) Защитников/Защитниц Украины, а именно добровольцев, которые во взаимодействии с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии РФ против Украины.
Выплаты осуществляются семьям добровольцев, которые погибли в период:
Размер и порядок выплаты
Общая сумма — 15 млн грн на всю семью.
Выплата — поэтапная:
1/5 — сразу;
4/5 — равными частями в течение 40 месяцев.
Порядком установлено, что если семья имеет право на несколько видов помощи — она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, отказавшегося от выплаты, распределяется между остальными.
Определен порядок подачи заявления, в частности:
Также Порядком определяется механизм верификации информации Министерством по делам ветеранов:
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