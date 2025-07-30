Кабмин одобрил порядок выплат 15 млн грн семьям погибших добровольцев

Порядок определяет прозрачный и справедливый механизм предоставления такой помощи.

Фото: zdgromada.gov.ua

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Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

«Единовременная денежная помощь — это форма государственной поддержки для семей тех, кто отдал жизнь за Украину. Порядок определяет прозрачный, справедливый и понятный механизм предоставления такой помощи», — заявили в ведомстве.

Получателями денежной помощи являются члены семей погибших (умерших) Защитников/Защитниц Украины, а именно добровольцев, которые во взаимодействии с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Выплаты осуществляются семьям добровольцев, которые погибли в период:

с 24.02.2022 по 25.03.2022 — без уточнения территории гибели;

с 26.03.2022 — если лицо погибло на территории боевых действий (в соответствии с официальным перечнем).

Размер и порядок выплаты

Общая сумма — 15 млн грн на всю семью.

Выплата — поэтапная:

1/5 — сразу;

4/5 — равными частями в течение 40 месяцев.

Порядком установлено, что если семья имеет право на несколько видов помощи — она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, отказавшегося от выплаты, распределяется между остальными.

Определен порядок подачи заявления, в частности:

Подать можно по почте или электронной почте.

Документы можно не дублировать, если информация уже содержится в государственных реестрах — действует электронное взаимодействие систем.

Также Порядком определяется механизм верификации информации Министерством по делам ветеранов:

проверяет данные;

запрашивает информацию о предыдущих выплатах;

может заслушать заявителей, свидетелей;

принимает решение в течение 1 месяца.

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