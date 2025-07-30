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Работает на врага в оккупированной Горловке: женщину заочно приговорили к 6 годам заключения

22:37, 30 июля 2025
Женщина вступила в должность так называемого «начальника управления образования администрации города Горловка днр».
Работает на врага в оккупированной Горловке: женщину заочно приговорили к 6 годам заключения
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Славянский горрайонный суд Донецкой области в рамках специального производства во время открытого судебного заседания рассмотрел дело по обвинению жительницы города Горловка в осуществлении коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что женщина по мотивам несогласия с политикой действующей власти в Украине дала согласие и добровольно заняла должность так называемого «начальника управления образования администрации города Горловка днр», занимаемую по сей день. Она выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Обвиняемая, объявленная в розыск, не была допрошена судом в судебном заседании, поскольку рассмотрение уголовного производства осуществлялось в ее отсутствие. Собранными доказательствами подтверждено, что находится в г. Горловка, которое является временно оккупированной территорией.

Проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд признал их такими, что в полной мере доказывают виновность женщины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность, то есть добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с незаконные органы власти, созданные на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.

Женщине заочно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

С полным текстом судебных решений по делу 243/10607/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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