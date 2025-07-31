В Одесской области мужчина переоделся в женщину, чтобы выехать за границу — фото и видео

30-летний мужчина оделся в стиле «total black» — женский наряд приобрел в секонд-хенде в Одессе.

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На трассе «Одесса-Рени» пограничники Белгород-Днестровского отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, мужчина пытался выдать себя за женщину.

Во время проверки документов у пассажиров рейсового автобуса пограничники обратили внимание на человека в стиле «total black»: черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье. Выяснилось, что под видом женщины путешествовал 30-летний мужчина.

По словам нарушителя, женскую одежду он приобрел в секонд-хенде в Одессе, пытаясь таким образом «сменить пол» для пересечения границы. Путешествовал он вместе со своей сожительницей и старался не привлекать внимания, заняв последние места в автобусе.

Однако остаться незамеченным не удалось — мужчину остановили на контрольно-пропускном пункте. Его привлекли к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»). Дело направлено в суд.

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