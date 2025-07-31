На Одещині чоловік перевдягнувся у жінку, щоб виїхати за кордон — фото та відео

30-річний чоловік одягнувся в стилі «total black» — жіноче вбрання придбав у секонд-хенді в Одесі.

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На трасі «Одеса-Рені» прикордонники Білгород-Дністровського загону зупинили спробу незаконного перетину державного кордону. Як повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, чоловік намагався видати себе за жінку.

Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса прикордонники звернули увагу на особу в стилі «total black»: чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. Виявилося, що під виглядом жінки подорожував 30-річний чоловік.

За словами порушника, жіноче вбрання він придбав у секонд-хенді в Одесі, намагаючись таким чином «змінити стать» для перетину кордону. Подорожував він разом зі своєю співмешканкою та намагався не привертати уваги, зайнявши останні місця в автобусі.

Втім, непоміченим залишитися не вдалося — чоловіка зупинили на контрольно-пропускному пункті. Його притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»). Справу скеровано до суду.

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