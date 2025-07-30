У Житомирі сталася масова бійка прямо посеред вулиці на очах правоохоронців

Хлопці та дівчата на очах перехожих та поліції влаштували бійку посеред вулиці.

Фото: Житомир.info

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У Житомирі на пішохідній вулиці Михайлівській молодики влаштували бійку. Участь брали дівчата та хлопці, а один з натовпу застосував перцевий балончик. Про це повідомляли місцеві канали.

Як пізніше стало відомо, за фактом бійки розпочато розслідування.

Наразі правоохоронцями з’ясовуються всі обставини вчинення кримінального правопорушення та коли причетних осіб.

Згідно інформації, поширеної у медів встановлено, що близько 23:00 години 26 липня, на пішохідній вулиці низкою осіб грубо порушено громадський порядок влаштовано бійку на очах чисельних перехожих.

При цьому учасники бійки вживали ненормативну лексику, не реагували на зауваження оточуючих, в тому числі – працівників поліції.

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