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У Житомирі сталася масова бійка прямо посеред вулиці на очах правоохоронців

22:19, 30 липня 2025
Хлопці та дівчата на очах перехожих та поліції влаштували бійку посеред вулиці.
У Житомирі сталася масова бійка прямо посеред вулиці на очах правоохоронців
Фото: Житомир.info
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У Житомирі на пішохідній вулиці Михайлівській молодики влаштували бійку. Участь брали дівчата та хлопці, а один з натовпу застосував перцевий балончик.  Про це повідомляли місцеві канали.

Як пізніше стало відомо, за фактом бійки розпочато розслідування.

Наразі правоохоронцями з’ясовуються всі обставини вчинення кримінального правопорушення та коли причетних осіб.

Згідно інформації, поширеної у медів встановлено, що близько 23:00 години 26 липня, на пішохідній вулиці низкою осіб грубо порушено громадський порядок влаштовано бійку на очах чисельних перехожих.

При цьому учасники бійки вживали ненормативну лексику, не реагували на зауваження оточуючих, в тому числі – працівників поліції.

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Житомир побої

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