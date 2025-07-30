Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та ветеранок

Уряд ухвалив зміни, що спрощують надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та ветеранок, а також їхніх родин та родин загиблих Захисників та Захисниць України. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.
«Це черговий крок у впровадженні системної моделі підтримки ментального здоров’я, яка є одним із напрямів державної ветеранської політики», - підкреслили у відомстві.
Зокрема актом:
Якісна і доступна допомога
Завдяки оновленим правилам більше ветеранів та ветеранок зможуть отримати своєчасну та якісну психологічну допомогу.
Залучення більшої кількості фахівців
Спрощено вимоги до суб’єктів надання послуг і вдосконалено механізми компенсації, що дозволить залучити більше психологів у громадах по всій Україні.
Ефективне використання бюджетних коштів
Нові підходи до фінансування послуг дозволять спрямовувати ресурси саме туди, де вони найбільше потрібні — на реальну допомогу ветеранам та ветеранкам.
Менше бюрократії для надавачів послуг
Спрощено звітність для психологів. Це зменшить адміністративне навантаження і дозволить фахівцям зосередитися на головному — роботі з людьми.
«Це не окремий крок, а частина цілісної політики держави у сфері підтримки ментального здоров’я Захисників і Захисниць», - додали у відомстві.
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