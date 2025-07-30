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Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та ветеранок

17:06, 30 липня 2025
У Мінветеранів підкреслили, що завдяки оновленим правилам більше ветеранів та ветеранок зможуть отримати своєчасну та якісну психологічну допомогу.
Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та ветеранок
Фото: rayon.in.ua
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Уряд ухвалив зміни, що спрощують  надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та ветеранок, а також їхніх родин та родин загиблих Захисників та Захисниць України. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

«Це черговий крок у впровадженні системної моделі підтримки ментального здоров’я, яка є одним із напрямів державної ветеранської політики», - підкреслили у відомстві.

Зокрема актом:

  • Оновлено склад мультидисциплінарної команди, що надає психологічну допомогу третього рівня — без обов’язкової присутності соціального працівника, адже фахівець із супроводу ветеранів може залучати соціального працівника за потреби.
  • Удосконалено порядок надання послуг — щоб процедура була простішою та прозорішою.
  • Уточнено порядок розрахунку та виплати компенсації за надані послуги.

Якісна і доступна допомога

Завдяки оновленим правилам більше ветеранів та ветеранок зможуть отримати своєчасну та якісну психологічну допомогу.

Залучення більшої кількості фахівців

Спрощено вимоги до суб’єктів надання послуг і вдосконалено механізми компенсації, що дозволить залучити більше психологів у громадах по всій Україні.

 Ефективне використання бюджетних коштів

Нові підходи до фінансування послуг дозволять спрямовувати ресурси саме туди, де вони найбільше потрібні — на реальну допомогу ветеранам та ветеранкам.

Менше бюрократії для надавачів послуг

Спрощено звітність для психологів. Це зменшить адміністративне навантаження і дозволить фахівцям зосередитися на головному — роботі з людьми.

«Це не окремий крок, а частина цілісної політики держави у сфері підтримки ментального здоров’я Захисників і Захисниць», - додали у відомстві.

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Кабінет Міністрів України

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