У Києві на Печерську викинули на смітник екзотичного павука – фото

Рятувальники взяли його під опіку.

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У столиці, на смітнику в Печерському районі, виявили живого павука-птахоїда в тераріумі. Про це повідомили у Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Тварину залишили без стріхи над головою, і поки небайдужі мешканці намагались знайти для неї прихисток, інші вже хотіли забрати тераріум і залишити павука напризволяще.

На щастя, врятувати вдалося і павука, і його «житло». Зараз екзотичний мешканець перебуває під наглядом фахівців.

У KARG наголосили: розуміють, що війна змусила багатьох залишити домівки, але закликають не бути байдужими до тих, за кого взяли відповідальність.

«Павук на смітнику — це вже не "обставини", це чиясь байдужість. А в байдужості, на відміну від війни, винні тільки ми», — зазначили рятувальники.

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