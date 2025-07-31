В Киеве на Печерске выбросили на мусорник экзотического паука — фото

Спасатели взяли его под опеку.

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В столице, на мусорнике в Печерском районе, обнаружили живого паука-птицееда в террариуме. Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Животное оставили без крова, и пока неравнодушные жители пытались найти ему приют, другие уже хотели забрать террариум и оставить паука на произвол судьбы.

К счастью, спасти удалось и паука, и его «жилище». Сейчас экзотический обитатель находится под наблюдением специалистов.

В KARG подчеркнули: понимают, что война заставила многих покинуть свои дома, но призывают не быть равнодушными к тем, за кого мы взяли ответственность.

«Паук на свалке — это уже не "обстоятельства", это чья-то равнодушие. А в равнодушии, в отличие от войны, виноваты только мы», — отметили спасатели.

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