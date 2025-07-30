Кабмин упростил предоставление бесплатной психологической помощи для ветеранов и ветеранок

Правительство приняло изменения, упрощающие предоставление бесплатной психологической помощи для ветеранов и ветеранок, а также их семей и семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.
«Это очередной шаг во внедрении системной модели поддержки ментального здоровья, которая является одним из направлений государственной ветеранской политики», — подчеркнули в ведомстве.
В частности, актом:
Качественная и доступная помощь
Благодаря обновленным правилам больше ветеранов и ветеранок смогут получить своевременную и качественную психологическую поддержку.
Привлечение большего числа специалистов
Упрощены требования к субъектам предоставления услуг и усовершенствованы механизмы компенсации, что позволит привлечь больше психологов в общины по всей Украине.
Эффективное использование бюджетных средств
Новые подходы к финансированию услуг позволят направлять ресурсы именно туда, где они наиболее необходимы — на реальную помощь ветеранам и ветеранкам.
Меньше бюрократии для поставщиков услуг
Упрощена отчетность для психологов. Это уменьшит административную нагрузку и позволит специалистам сосредоточиться на главном — работе с людьми.
«Это не отдельный шаг, а часть целостной политики государства в сфере поддержки ментального здоровья Защитников и Защитниц», — добавили в ведомстве.
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