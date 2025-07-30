Кабмин упростил предоставление бесплатной психологической помощи для ветеранов и ветеранок

В Минветеранов подчеркнули, что благодаря обновленным правилам больше ветеранов и ветеранок смогут получить своевременную и качественную психологическую помощь.

Фото: rayon.in.ua

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Правительство приняло изменения, упрощающие предоставление бесплатной психологической помощи для ветеранов и ветеранок, а также их семей и семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

«Это очередной шаг во внедрении системной модели поддержки ментального здоровья, которая является одним из направлений государственной ветеранской политики», — подчеркнули в ведомстве.

В частности, актом:

Обновлен состав мультидисциплинарной команды, оказывающей психологическую помощь третьего уровня — без обязательного присутствия социального работника, так как специалист по сопровождению ветеранов может привлекать социального работника при необходимости;

Совершенствован порядок предоставления услуг — чтобы процедура была проще и прозрачнее;

Уточнен порядок расчета и выплаты компенсации за оказанные услуги.

Качественная и доступная помощь

Благодаря обновленным правилам больше ветеранов и ветеранок смогут получить своевременную и качественную психологическую поддержку.

Привлечение большего числа специалистов

Упрощены требования к субъектам предоставления услуг и усовершенствованы механизмы компенсации, что позволит привлечь больше психологов в общины по всей Украине.

Эффективное использование бюджетных средств

Новые подходы к финансированию услуг позволят направлять ресурсы именно туда, где они наиболее необходимы — на реальную помощь ветеранам и ветеранкам.

Меньше бюрократии для поставщиков услуг

Упрощена отчетность для психологов. Это уменьшит административную нагрузку и позволит специалистам сосредоточиться на главном — работе с людьми.

«Это не отдельный шаг, а часть целостной политики государства в сфере поддержки ментального здоровья Защитников и Защитниц», — добавили в ведомстве.

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