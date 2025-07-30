В Житомире произошла массовая драка прямо посреди улицы на глазах правоохранителей

Парни и девушки на глазах прохожих и полиции устроили драку посреди улицы.

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В Житомире на пешеходной улице Михайловской молодые люди устроили драку. Участие принимали девушки и парни, а один из толпы применил перечный баллончик. Об этом сообщали местные каналы.

Как позже стало известно, по факту потасовки начато расследование.

В настоящее время правоохранителями выясняются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и причастных лиц.

Согласно информации, распространенной у медов установлено, что около 23:00 26 июля, на пешеходной улице рядом лиц грубо нарушен общественный порядок устроена драка на глазах многочисленных прохожих.

При этом участники драки использовали ненормативную лексику, не реагировали на замечания окружающих, в том числе – сотрудников полиции.

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