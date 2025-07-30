Працює на ворога в окупованій Горлівці: жінку заочно засудили до 6 років ув’язнення

Жінка обійняла посаду так званого «начальника управления образования администрации города Горловка днр».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області в рамках спеціального провадження під час відкритого судового засідання розглянув справу щодо обвинувачення жительки міста Горлівка у здійсненні колабораційної діяльності. Про це повідомляє пресслужба суду.

В ході судового розгляду встановлено, що жінка з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні надала згоду і добровільно зайняла посаду так званого «начальника управления образования администрации города Горловка днр», яку обіймає по сьогоднішній день. Вона виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Обвинувачена, яка оголошена у розшук, не була допитана судом у судовому засіданні, оскільки розгляд кримінального провадження здійснювався за її відсутності. Зібраними доказами підтверджено, що вона перебуває у м. Горлівка, яке є тимчасово окупованою територією.

Проаналізувавши та оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, суд визнав їх такими, що у повній мірі доводять винуватість жінки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України - колабораційна діяльність, тобто добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Жінці заочно призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. Вирок не набрав законної сили.

З повним текстом судових рішень у справі 243/10607/24 можна ознайомитися в ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.