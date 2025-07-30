Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Працює на ворога в окупованій Горлівці: жінку заочно засудили до 6 років ув’язнення

22:37, 30 липня 2025
Жінка обійняла посаду так званого «начальника управления образования администрации города Горловка днр».
Працює на ворога в окупованій Горлівці: жінку заочно засудили до 6 років ув’язнення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області в рамках спеціального провадження під час відкритого судового засідання розглянув справу щодо обвинувачення жительки міста Горлівка у здійсненні колабораційної діяльності. Про це повідомляє пресслужба суду. 

В ході судового розгляду встановлено, що жінка з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні надала згоду і добровільно зайняла посаду так званого «начальника управления образования администрации города Горловка днр», яку обіймає по сьогоднішній день. Вона виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Обвинувачена, яка оголошена у розшук, не була допитана судом у судовому засіданні, оскільки розгляд кримінального провадження здійснювався за її відсутності. Зібраними доказами підтверджено, що вона перебуває у м. Горлівка, яке є тимчасово окупованою територією.

Проаналізувавши та оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, суд визнав їх такими, що у повній мірі доводять винуватість жінки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України - колабораційна діяльність, тобто добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Жінці заочно призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. Вирок не набрав законної сили.

З повним текстом судових рішень у справі 243/10607/24 можна ознайомитися в ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ не буде проводити повторний конкурс – чекатимуть призначення Цивінського

В свою чергу, Денис Шмигаль заявив, що відмова Кабміну призначити директором БЕБ Цивінського «не означає, що Кабмін хоче новий конкурс – а означає, що комісія має подати і інших кандидатів».

«Нам потрібно 75 млрд доларів на наступні 2 роки»: Данило Гетманцев розповів про очікування щодо нової програми з МВФ

Розуміння щодо джерел надходження такої допомоги поки що є лише на суму, яка становить половину необхідного Україні фінансування.

Законопроект Зеленського про НАБУ і САП рекомендовано до прийняття відразу в цілому – рішення комітету

Правоохоронний комітет Ради рекомендував прийняти відразу в цілому законопроект 13533 Зеленського про НАБУ і САП.

Жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності

Кабмін вніс зміни до порядку військового обліку та положення про ТЦК – передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області