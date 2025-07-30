Практика судів
  1. В Україні

Кабмін схвалив порядок виплат 15 млн грн родинам загиблих добровольців

16:30, 30 липня 2025
Порядок визначає прозорий та справедливий механізм надання такої допомоги.
Кабмін схвалив порядок виплат 15 млн грн родинам загиблих добровольців
Фото: zdgromada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив Порядок призначення та виплати окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України одноразової грошової допомоги. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

«Одноразова грошова допомога — це форма державної підтримки для родин тих, хто віддав життя за Україну. Порядок визначає прозорий, справедливий та зрозумілий механізм надання такої допомоги», - заявили у відомстві.

Одержувачами грошової допомоги є  — члени сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, а саме добровольців, які у взаємодії з ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф проти України.

Виплати здійснюються родинам добровольців, які загинули у період:

з 24.02.2022 по 25.03.2022 — без уточнення території загибелі;

З 26.03.2022 — якщо особа загинула на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).

Розмір і порядок виплати

Загальна сума — 15 млн грн на всю родину.

Виплата — поетапна:

1/5 — відразу;

4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.

Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги — вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими.

Визначено порядок подачі заяви, зокрема:

  • Подати можна поштою або електронною поштою.
  • Документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах — діє електронна взаємодія систем.

Також Порядком визначається механізм верифікації інформації Мінветеранів:

  • перевіряє дані;
  • запитує інформацію про попередні виплати;
  • може заслухати заявників, свідків;
  • приймає рішення протягом 1 місяця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Кабінет Міністрів України виплати військовим

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ не буде проводити повторний конкурс – чекатимуть призначення Цивінського

В свою чергу, Денис Шмигаль заявив, що відмова Кабміну призначити директором БЕБ Цивінського «не означає, що Кабмін хоче новий конкурс – а означає, що комісія має подати і інших кандидатів».

«Нам потрібно 75 млрд доларів на наступні 2 роки»: Данило Гетманцев розповів про очікування щодо нової програми з МВФ

Розуміння щодо джерел надходження такої допомоги поки що є лише на суму, яка становить половину необхідного Україні фінансування.

Законопроект Зеленського про НАБУ і САП рекомендовано до прийняття відразу в цілому – рішення комітету

Правоохоронний комітет Ради рекомендував прийняти відразу в цілому законопроект 13533 Зеленського про НАБУ і САП.

Жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності

Кабмін вніс зміни до порядку військового обліку та положення про ТЦК – передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду