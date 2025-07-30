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На Хмельниччині трьом депутатам повідомили про підозру за недостовірне декларування

16:48, 30 липня 2025
Депутати «забули» задекларувати мільйони активів.
На Хмельниччині трьом депутатам повідомили про підозру за недостовірне декларування
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Слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області повідомили про підозру трьом депутатам місцевих рад за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Як повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, йдеться про депутата Камʼянець-Подільської міської ради, який у  деклараціях за 2021 та 2022 роки не зазначив активи на понад 5,6 млн грн та 3,5 млн грн. Серед не задекларованого майна надлегкий літак вартістю 4,7 млн грн.

Депутат Славутської міської ради «забув» вказати у декларації  за 2023 рік нежитлові приміщення, а також надану ним фінансову допомогу у розмірі 2 млн грн. Загальна вартість не задекларованих активів становить майже 7 млн грн.

Депутатка Шепетівської міської ради у деклараціях за 2022 та 2023 роки не зазначила наявність коштів на рахунках в розмірі 3,8 млн грн та власні корпоративні права на понад 753 тис. грн.  Загальна вартість не задекларованих активів становить понад 9,2 млн грн.

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