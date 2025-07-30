«Нам нужно 75 млрд долларов на следующие 2 года»: Даниил Гетманцев рассказал об ожиданиях от новой программы с МВФ

Понимание источников поступления такой помощи пока есть только на сумму, составляющую половину необходимого Украине финансирования.

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Как известно, премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg не исключила, что правительство обратится в Международный валютный фонд (МВФ) по поводу утверждения новой программы. Она отметила, что «если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ».

Мировые доноры пока выделили только половину из предполагаемых 75 млрд долларов, необходимых для бюджета на следующие два года (при условии, что война продолжится в 2026 году).

Свириденко рассказала, что во время визита миссии МВФ в августе будут обсуждаться экономические и военные сценарии, «чтобы определить, будет ли новая программа разумной и каковы ее вероятные параметры».

В то же время глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга отметил, что международные партнеры пока гарантировали Украине лишь треть необходимой финансовой помощи на 2026-2027 годы. Киеву может понадобиться новая программа МВФ взамен принятой в 2023 году.

Глава Нацбанка сообщил, что базовый сценарий макропрогноза НБУ предполагает получение 35 млрд долларов международной помощи в 2026 году и 30 млрд долларов в 2027 году. В то же время на следующий год идентифицированы источники только 22 млрд долларов. Относительно остальной части средств сейчас идут переговоры.

О своих ожиданиях от новой программы МВФ рассказал и глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

«Новая программа — это прежде всего производная от ситуации с безопасностью: наступление мира или продолжение войны в 2026 году. Если война продолжится, это означает сохранение неопределенности, что тормозит экономическое восстановление, и высоких военных расходов, соответственно высокого двойного дефицита – бюджета (на уровне не менее 20% ВВП) и счета текущих операций (который в 2025 году по прогнозам достигнет 17% ВВП).

Такой дефицит может быть профинансирован только с привлечением внешней помощи, которая в среднем у нас за год войны составляла около 40 млрд долларов США.

По прогнозам Кабмина, нам нужно 75 млрд долларов на следующие 2 года при условии, что война продлится в 2026 году. При этом в правительстве уверяют, что есть понимание относительно источников поступления такой помощи на сумму, составляющую около половины необходимого финансирования.

Оценки НБУ, которые, по моему мнению, сейчас более реалистичны, исходят из потребности в 65 млрд долларов на следующие два года, из которых зарезервировано в соответствии со всеми обязательствами (Ukraine Facility, ERA, EFF) 22 млрд долларов», – отметил Гетманцев.

«В любом случае, если война, к сожалению, будет продолжаться, мы будем иметь разрыв в финансировании, начиная с 2026 года. Это в принципе не новость. Постоянно говорю об этом. Если на 2025 год потребность полностью закрыта, то на 2026 год дефицит финансирования составляет до 19 млрд долларов», – добавил он.

В этом контексте, по словам Гетманцева, стоит рассматривать поднятие вопроса о новой программе с МВФ, которая является «зонтиком» для всего пакета внешней помощи от партнеров.

«Действующая программа и завязанное на нее финансирование от партнеров завершается в первом квартале 2027 года, и конечно это не учитывает возможное продолжение войны в 2026 году.

Рассчитываю, что эти вопросы будут рассматриваться во время очередного визита миссии фонда в августе», – подчеркнул глава комитета.

При этом до 15 сентября правительству необходимо подать в парламент проект бюджета на 2026 год.

«Конечно, учитывая все обстоятельства, прежде всего, как будут развиваться мирные переговоры к этому времени, мы должны определиться с базовым сценарием, заложив в главный финансовый документ необходимые военные расходы и расходы на безопасность», – отметил он.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», руководитель миссии МВФ по Украине Гэвин Грей указал, что украинскому правительству предстоит решить вопрос о том, какой сценарий будет представлен в проекте госбюджета на 2026 год. Речь идет о двух сценариях – с продолжением активных боевых действий в следующем году или без такового.

«Я думаю, все станет ясно в течение следующих нескольких месяцев, и это будет время, когда нужно будет принимать ключевые решения», – добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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