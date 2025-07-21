Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

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МВФ оценит проект госбюджета на 2026 год, а также выполнение Украиной реформ. Об этом заявил руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей.

Во-первых, по его словам, украинскому правительству предстоит решить вопрос о том, какой сценарий будет представлен в проекте госбюджета на 2026 год. Идет речь о двух сценариях – с продолжением активных боевых действий в следующем году или без такового.

«Мы видим, что действительно может быть сценарий, когда потребуется больше финансирования, доноры сосредоточены на этом», отметил он.

«Я думаю, все станет ясно в течение следующих нескольких месяцев, и это будет время, когда нужно будет принимать ключевые решения» – добавил он.

Также Гевин Грей акцентировал внимание на необходимости продолжения реформ.

«Программа МВФ была одобрена в начале 2023 года. Результаты были высокими. Мы завершили восемь обзоров, это рекорд для участия Украины.

Украина также выполнила очень сильный пакет реформ, и это было важно, потому что в то время, когда вы были очень зависимы от внешнего финансирования, для нас очень важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что, несмотря на войну, Украина продолжает реформы, что доверие растет.

Я имею в виду, что результаты были необходимы для поддержания высокого уровня внешнего финансирования» – отметил он.

«Конечно, восстановление устойчивости требует, чтобы Украина продолжала проводить реформы. Это критически важно в этих обстоятельствах, когда расходы могут быть выше», отметил он.

«Наши партнеры любят цифры с точностью до десятичных знаков.

С точки зрения нашего следующего взаимодействия, как уже упоминалось, мы проведем углубленное обсуждение бюджета на 2026 год, поскольку мы хотим по сути пересмотреть оценку финансового разрыва.

Возможно, цифры будут аналогичны существующим, возможно, они будут больше, но нам нужно, в основном, нам нужно продвигать обсуждение, потому что, если Украина нуждается в дополнительном финансировании, нам нужно продать хорошую историю. Мы хотим иметь цифры, которые не будут колебаться. Но это также зависит от новой политики правительства.

Также должна быть ясность в отношении стратегии правительства в более широком наборе реформ. Я бы сказал, что был опыт получения исключительных возможностей внешнего финансирования, но это зависит только от надежных цифр, а также от обязательств», подчеркнул Гевин Грей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава бюджетного Комитета Роксолана Пидласа в ходе дискуссии, на которой присутствовал Грей, отметила, что Украина ожидает от МВФ продолжения и, возможно, увеличения поддержки в 2026 году.

«Могу обратить внимание, что в 2025 году Международный валютный фонд согласовал программу сотрудничества с Аргентиной на 20 млрд долларов, из которых 12 млрд долларов было initial disbursement (то есть, без структурных маяков).

В то же время, напомню, что для того, чтобы получить чуть более 6 млрд долларов, Украине нужно было пройти 8 пересмотров программы. Поэтому я вижу здесь большой потенциал для сотрудничества с Международным валютным фондом и другими донорами украинского бюджета», – подчеркнула Роксолана Пидласа.

Автор: Наталя Мамченко

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