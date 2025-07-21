Повинна бути ясність у стратегії уряду в широкому наборі реформ – голова місії МВФ по Україні

Керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей зазначив, що для МВФ важливо, щоб партнери могли сказати всім зацікавленим сторонам, що Україна продовжує реформи.

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МВФ оцінить проект держбюджету на 2026 рік, а також виконання Україною реформ. Про це заявив керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей.

По-перше, за його словами, українському уряду належить вирішити питання про те, який сценарій буде представлений у проекті держбюджету на 2026 рік. Йдеться про два сценарії – з продовженням активних бойових дій наступного року або без такого.

«Ми бачимо, що дійсно може бути сценарій, коли знадобиться більше фінансування, донори зосереджені на цьому», – зазначив він.

«Я думаю, все стане ясно протягом наступних кількох місяців, і це буде час, коли потрібно буде приймати ключові рішення», – додав він.

Також Гевін Грей акцентував увагу на необхідності продовження реформ.

«Програма МВФ була схвалена на початку 2023 року. Результати були високими. Ми завершили вісім оглядів, це рекорд для участі України.

Україна також виконала дуже сильний пакет реформ, і це було важливо, тому що в той час, коли ви були дуже залежні від зовнішнього фінансування, для нас дуже важливо, щоб партнери могли сказати всім зацікавленим сторонам, що, попри війну, Україна продовжує реформи, що довіра зростає. Я маю на увазі, що результати були необхідні для підтримки високого рівня зовнішнього фінансування», – зазначив він.

«Звичайно, відновлення стійкості вимагає, щоб Україна продовжувала проводити реформи. Це критично важливо в цих обставинах, коли витрати можуть бути вищими», – зазначив він.

«Наші партнери люблять цифри з точністю до десяткових знаків.

З точки зору нашої наступної взаємодії, як уже згадувалося, ми проведемо поглиблене обговорення бюджету на 2026 рік, оскільки ми хочемо по суті переглянути оцінку фінансового розриву. Можливо, цифри будуть аналогічні існуючим, можливо, вони будуть більшими, але нам потрібно, в основному, нам потрібно просувати обговорення, тому що, якщо Україна потребує додаткового фінансування, нам потрібно продати хорошу історію. Ми хочемо мати цифри, які не будуть коливатися. Але це також залежить від нової політики уряду.

Також повинна бути ясність щодо стратегії уряду в більш широкому наборі реформ. Я б сказав, що був досвід отримання виняткових можливостей зовнішнього фінансування, але це залежить тільки від надійних цифр, а також від зобов'язань», – підкреслив Гевін Грей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа під час дискусії, на якій був присутній Грей, зазначила, що Україна очікує від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки у 2026 році.

«Можу звернути увагу, що у 2025 році Міжнародний валютний фонд погодив програму співпраці з Аргентиною на 20 млрд доларів, з яких 12 млрд доларів було initial disbursement (тобто, без структурних маяків).

Водночас, нагадаю, що для того, щоб отримати трохи більше 6 млрд доларів, Україні потрібно було пройти 8 переглядів програми. Тому я бачу тут великий потенціал для співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими донорами українського бюджету», – підкреслила Роксолана Підласа.

Автор: Наталя Мамченко

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