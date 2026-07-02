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До 95 тисяч гривень допомоги: ветерани в Україні можуть отримати нові виплати

16:37, 2 липня 2026
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Гроші можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору.
До 95 тисяч гривень допомоги: ветерани в Україні можуть отримати нові виплати
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Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тис. грн цільової підтримки. Прийом заяв уже стартував.

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Як повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, кошти від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору.

Передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, які допоможуть зробити повсякденне життя більш автономним і зручним. До переліку входять спеціалізовані адаптаційні гаджети, зокрема смартфони з функцією озвучування екрана, адаптивна побутова техніка та спеціальні навігаційні системи.

Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання. Для внутрішньо переміщених осіб заяви приймають за адресою фактичного проживання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», український парламент розглядає ініціативу, яка може суттєво змінити підхід до соціальної підтримки ветеранів із тяжкими наслідками поранень. Йдеться про спробу перейти до більш точної, «прив’язаної до реального стану здоров’я» моделі допомоги. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів уже підтримав законопроєкт №15267 і рекомендував включити його до порядку денного та ухвалити за основу.

Ключова ідея документа полягає у зміні самої логіки соціальної підтримки ветеранів. Законопроєкт пропонує відійти від виключно статусного підходу та запровадити модель, де головним критерієм стає ступінь втрати професійної працездатності.

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