Міжнародна допомога покрила понад 37% видатків бюджету: що показали підсумки півріччя

За перше півріччя 2026 року доходи державного бюджету зросли на 21,7%, а міжнародна допомога забезпечила фінансування понад третини його видатків.

Фото: Роксолана Підласа

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Доходи загального фонду державного бюджету без урахування грантів за перше півріччя 2026 року становили 1,3 трлн грн, що практично відповідає плановим показникам і на 21,7% перевищує результат аналогічного періоду минулого року. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

Зазначається, що найбільші надходження до загального фонду держбюджету забезпечили імпортний ПДВ — 318,2 млрд грн, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — 204,9 млрд грн, податок на прибуток підприємств — 186,4 млрд грн, ПДВ з вироблених в Україні товарів (за вирахуванням відшкодованого ПДВ) — 160 млрд грн, кошти Національного банку — 146,1 млрд грн, імпортний акциз — 86,3 млрд грн, внутрішній акциз — 66,1 млрд грн, дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств — 46,6 млрд грн, ввізне мито — 30,9 млрд грн та рентна плата — 28,8 млрд грн.

У комітеті повідомили, що за окремими платежами планові показники були перевиконані. Зокрема, надходження від податку на прибуток підприємств перевищили план на 25,4 млрд грн (+15,8%), від ПДФО та військового збору — на 11,2 млрд грн (+5,8%), від імпортного акцизу — на 2,7 млрд грн (+3,2%), а від рентної плати — на 1,8 млрд грн (+6,7%).

Водночас там зазначили, що план не було виконано за надходженнями від ПДВ з вироблених в Україні товарів — на 26,3 млрд грн (14,1%), дивідендів і частини чистого прибутку державних підприємств — на 18,9 млрд грн (28,8%), імпортного ПДВ — на 7,8 млрд грн (2,4%), внутрішнього акцизу — на 3,1 млрд грн (4,5%) та ввізного мита — на 738,8 млн грн (2,3%).

У першому півріччі 2026 року Україна отримала понад 18 млрд доларів міжнародної допомоги, які були спрямовані на фінансування невійськових видатків загального фонду державного бюджету. Майже 13 млрд доларів із цієї суми становила безповоротна допомога, основну частину якої забезпечили кошти за програмою ERA Loans та макрофінансова підтримка Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

У бюджетному комітеті наголосили, що понад 37% видатків державного бюджету фінансуються за рахунок міжнародної допомоги, тому для збереження фінансової стабільності важливо й надалі виконувати умови міжнародних партнерів, передбачені, зокрема, меморандумом з МВФ та програмою Ukraine Facility.

Крім того, повідомляється, що від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на фінансування загального фонду бюджету за шість місяців було спрямовано 230,4 млрд грн.

За даними Комітету з питань бюджету, найбільшими напрямами видатків загального фонду державного бюджету залишалися оборона — 1,4 трлн грн (63% усіх видатків), погашення державного боргу — 288,9 млрд грн, соціальний захист і підтримка ветеранів — 227,5 млрд грн, обслуговування державного боргу — 184,5 млрд грн, програма медичних гарантій і скринінг здоров'я — 92,9 млрд грн, виплата заробітної плати вчителям у межах освітньої субвенції та доплат — 92,7 млрд грн, а також дотації місцевим бюджетам — 26,5 млрд грн.

Як стало відомо, за перше півріччя 2026 року видатки загального фонду державного бюджету становили 2,2 трлн грн. Це на 8,7% менше від запланованого показника, що переважно пов'язано з нижчим рівнем використання коштів на заходи капітального характеру.

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