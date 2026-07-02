Международная помощь покрыла более 37% расходов бюджета: что показали итоги полугодия

За первое полугодие 2026 года доходы государственного бюджета выросли на 21,7%, а международная помощь обеспечила финансирование более трети его расходов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Доходы общего фонда государственного бюджета без учета грантов за первое полугодие 2026 года составили 1,3 трлн грн, что практически соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.

Отмечается, что наибольшие поступления в общий фонд государственного бюджета обеспечили импортный НДС — 318,2 млрд грн, налог на доходы физических лиц и военный сбор — 204,9 млрд грн, налог на прибыль предприятий — 186,4 млрд грн, НДС с произведенных в Украине товаров (за вычетом возмещенного НДС) — 160 млрд грн, средства Национального банка — 146,1 млрд грн, импортный акциз — 86,3 млрд грн, внутренний акциз — 66,1 млрд грн, дивиденды и часть чистой прибыли государственных предприятий — 46,6 млрд грн, ввозная пошлина — 30,9 млрд грн и рентная плата — 28,8 млрд грн.

В комитете сообщили, что по отдельным платежам плановые показатели были перевыполнены. В частности, поступления от налога на прибыль предприятий превысили план на 25,4 млрд грн (+15,8%), от НДФЛ и военного сбора — на 11,2 млрд грн (+5,8%), от импортного акциза — на 2,7 млрд грн (+3,2%), а от рентной платы — на 1,8 млрд грн (+6,7%).

В то же время там отметили, что план не был выполнен по поступлениям от НДС с произведенных в Украине товаров — на 26,3 млрд грн (14,1%), дивидендов и части чистой прибыли государственных предприятий — на 18,9 млрд грн (28,8%), импортного НДС — на 7,8 млрд грн (2,4%), внутреннего акциза — на 3,1 млрд грн (4,5%) и ввозной пошлины — на 738,8 млн грн (2,3%).

В первом полугодии 2026 года Украина получила более 18 млрд долларов международной помощи, которые были направлены на финансирование невоенных расходов общего фонда государственного бюджета. Почти 13 млрд долларов из этой суммы составила безвозвратная помощь, основную часть которой обеспечили средства по программе ERA Loans и макрофинансовая поддержка Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan.

В бюджетном комитете подчеркнули, что более 37% расходов государственного бюджета финансируются за счет международной помощи, поэтому для сохранения финансовой стабильности важно и дальше выполнять условия международных партнеров, предусмотренные, в частности, меморандумом с МВФ и программой Ukraine Facility.

Кроме того, сообщается, что от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на финансирование общего фонда бюджета за шесть месяцев было направлено 230,4 млрд грн.

По данным Комитета по вопросам бюджета, крупнейшими направлениями расходов общего фонда государственного бюджета оставались оборона — 1,4 трлн грн (63% всех расходов), погашение государственного долга — 288,9 млрд грн, социальная защита и поддержка ветеранов — 227,5 млрд грн, обслуживание государственного долга — 184,5 млрд грн, программа медицинских гарантий и скрининг здоровья — 92,9 млрд грн, выплата заработной платы учителям в рамках образовательной субвенции и доплат — 92,7 млрд грн, а также дотации местным бюджетам — 26,5 млрд грн.

Как стало известно, за первое полугодие 2026 года расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,2 трлн грн. Это на 8,7% меньше запланированного показателя, что преимущественно связано с более низким уровнем использования средств на мероприятия капитального характера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.