Уряд виділив понад 8 млрд грн на сектор безпеки: скільки отримають СБУ, ГУР та інші відомства

Кабмін оприлюднив розподіл бюджетних коштів між п’ятьма силовими структурами та визначив напрями їх використання.

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Кабінет Міністрів розподілив частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у 2026 році для сектору безпеки і оборони, у сумі 8 млрд 280 млн 469,1 тис. грн.

Відповідне розпорядження від 1 липня 2026 року №640-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Як розподілили кошти

Відповідно до документа, кошти загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Резерв коштів для сектору безпеки і оборони» розподілено між п’ятьма відомствами.

Найбільше фінансування отримала Служба безпеки України — 4 млрд 693 млн 838,5 тис. грн.

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони виділили 2 млрд 350 млн 477,1 тис. грн.

Службі зовнішньої розвідки спрямували 510 млн 800 тис. грн.

Управління державної охорони отримало 413 млн 142,9 тис. грн.

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України виділили 312 млн 210,6 тис. грн.

На що використають фінансування

Головне управління розвідки Міністерства оборони спрямує кошти на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям у сумі 1 млрд 160 млн 477,1 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 100 млн грн, закупівлю пально-мастильних матеріалів — 150 млн грн, а також закупівлю засобів розвідки — 940 млн грн.

Служба безпеки України використає кошти для виконання оперативно-бойових завдань підрозділами СБУ, зокрема регіональними підрозділами Центру спеціальних операцій «А». Із загальної суми 1 млрд 905 млн 938,5 тис. грн спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців, 25 млн грн — на виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовців, 85 млн грн — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 873 млн 700 тис. грн — на закупівлю пально-мастильних матеріалів, 1 млрд 380 млн 200 тис. грн — на закупівлю озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і комплектуючих до них, ще 424 млн грн — на інші завдання.

Управління державної охорони спрямує 304 млн 349,9 тис. грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, 18 млн 300 тис. грн — на матеріально-технічне забезпечення, 76 млн 300 тис. грн — на закупівлю військової та спеціальної техніки, ще 14 млн 193 тис. грн — на інші напрями.

Служба зовнішньої розвідки використає 208 млн 300 тис. грн на грошове забезпечення військовослужбовців, 10 млн 400 тис. грн — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а 292 млн 100 тис. грн — на розвиток систем технічної розвідки.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України спрямує всі 312 млн 210,6 тис. грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям.

Що ще передбачає розпорядження

Документом також доручено Міністерству фінансів забезпечити внесення у встановленому порядку змін до розпису державного бюджету, пов’язаних із розподілом цих бюджетних призначень.

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