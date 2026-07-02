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Без перепоховань і з фільтром для кандидатів: як буде працювати закон про Пантеон

22:18, 2 липня 2026
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Жодного автоматичного перепоховання не буде.
Без перепоховань і з фільтром для кандидатів: як буде працювати закон про Пантеон
Фото: Уніан
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Як розповідала «Судово-юридична газета», 1 липня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому ініційований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт № 15360 щодо створення Українського національного пантеону. Це рішення фактично дає старт створенню місця пам'яті, місця сили, місця, де держава і всі українці зможуть вшановувати не лише відомих політичних діячів чи військових, але й тих, хто піднімали українську мову, культуру й науку.

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У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики зазначили, що мова не йде про те, щоб просто «перенести могили».

Відтак, жодного автоматичного перепоховання не буде.

«Могила Тараса Шевченка в Каневі чи Лесі Українки в Києві є нашими окремими національним місцем пам’яті. Перелік людей для вшанування не визначатиме одна людина чи один орган. Його готуватиме дорадча комісія за участі істориків, представників культури, сфери національної пам’яті та громадськості. А остаточне рішення ухвалюватиме Верховна Рада додатком до закону, воно також потребуватиме підпису Президента», - зазначили у Раді.

Окрім того, закон передбачає запобіжники: зокрема, перепоховання можливе не раніше, ніж через 20 років після смерті, щоб такі рішення були не емоційними, а виваженими.

Також у Пантеоні не можуть бути вшановані особи, які мають вироки за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, або підпадають під обмеження законів про декомунізацію та деколонізацію.

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Верховна Рада України законопроект Київ Україна

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