Без перезахоронений и с фильтром для кандидатов: как будет работать закон о Пантеоне

Никакого автоматического перезахоронения не будет.

Фото: Униан

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом инициированный Президентом Владимиром Зеленским законопроект № 15360 о создании Украинского национального пантеона. Это решение фактически дает старт созданию места памяти, места силы, места, где государство и все украинцы смогут почитать не только известных политических деятелей или военных, но и тех, кто поднимал украинский язык, культуру и науку.

В Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики отметили, что речь не идет о том, чтобы просто «перенести могилы».

Соответственно, никакого автоматического перезахоронения не будет.

«Могила Тараса Шевченко в Каневе или Леси Украинки в Киеве являются нашими отдельными национальными местами памяти. Перечень людей для увековечения не будет определять один человек или один орган. Его будет готовить совещательная комиссия с участием историков, представителей культуры, сферы национальной памяти и общественности. А окончательное решение будет принимать Верховная Рада приложением к закону, оно также потребует подписи Президента», — отметили в Раде.

Кроме того, закон предусматривает предохранители: в частности, перезахоронение возможно не ранее чем через 20 лет после смерти, чтобы такие решения были не эмоциональными, а взвешенными.

Также в Пантеоне не могут быть увековечены лица, имеющие приговоры за преступления против национальной безопасности, мира и международного правопорядка, либо подпадающие под ограничения законов о декоммунизации и деколонизации.

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