МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной без требований реформ, в то время как Украине пришлось пройти 8 пересмотров с требованиями – Роксолана Пидласа

МВФ уже имеет практику, когда согласовывает сотрудничество со странами без требований относительно реформ – в то время как Украине приходится постоянно отчитываться о выполнении «структурных маяков».

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После того, как Верховная Рада в августе проголосует законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, которым более чем на 400 млрд грн увеличит оборонные расходы, нужно будет переходить к планированию бюджета на 2026 год. Ключевую роль в бюджетном планировании играет Международный валютный фонд (МВФ). Фактически без МВФ никакое бюджетное планирование не происходит.

Вместе с тем, МВФ постоянно расширяет свои требования к Украине – в частности, сейчас известно о требованиях усилить сбор налогов с доходов, получаемых через онлайн-платформы (в том числе, обычными гражданами, которые продают свои вещи через интернет), внести изменения в УПК, провести назначения на ключевые должности при решающей роли международных экспертов, делегированных донорами и т.д.

Однако, как показывает практика самого же МВФ, он может согласовать программу сотрудничества со страной и без необходимости требований относительно реформ (так называемых «структурных маяков»). Об этом рассказала глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Так, по ее словам, потребность во внешнем финансировании на следующий год не уменьшится. Потребности сохраняются на уровне более 40 млрд долларов.

«Урсула фон дер Ляйен заявляла, что она обеспокоена вопросом непокрытой части этой потребности в 19 млрд долларов. Но, я думаю, что это не должно быть только проблемой Европейского Союза.

Я бы хотела сказать, что мы ожидаем от МВФ продолжения и, возможно, увеличения поддержки в 2026 году. К примеру, как народный депутат, я могу обратить внимание, что в 2025 году Международный валютный фонд согласовал программу сотрудничества с Аргентиной на 20 млрд долларов, из которых 12 млрд долларов было initial disbursement (то есть, без структурных маяков).

В то же время, напомню, что для того, чтобы получить чуть более 6 млрд долларов, Украине нужно было пройти 8 пересмотров программы. Поэтому я вижу здесь большой потенциал для сотрудничества с Международным валютным фондом и другими донорами украинского бюджета», – подчеркнула Роксолана Пидласа.

Также, на вопрос, могут ли быть еще пересмотры госбюджета в 2025 году, она отметила, что «для того, чтобы сделать еще один такой пересмотр или хотя бы наполовину такой пересмотр и увеличить расходы на нужды обороны, нам нужно будет принять какие-то более креативные решения по увеличению собственных доходов государства, потому что оборонное финансируется только из собственных доходов (за исключением тех средств, которые поступают от Великобритании)».

Впрочем, как она подчеркнула, эти «креативные решения» не означают, что власть планирует повышение налогов. «Мы однозначно не планируем повышение налогов», — подчеркнула глава бюджетного комитета.

Автор: Наталя Мамченко

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