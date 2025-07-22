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В Черкасской области женщина создала схему уклонения от мобилизации под предлогом принадлежности к религии

09:47, 22 июля 2025
Злоумышленница обещала повлиять на должностное лицо ТЦК и СП в интересах указанного мужчины относительно выдачи ему военного билета.
В Черкасской области женщина создала схему уклонения от мобилизации под предлогом принадлежности к религии
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В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Смила по фактам содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 33-летняя женщина обещала военнообязанному мужчине за предоставление им неправомерной выгоды изготовить документы, подтверждающие его принадлежность к религиозной организации, а также разрешительные документы территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые дадут ему право выехать за пределы Украины.

«Злоумышленница обещала повлиять на должностное лицо ТЦК и СП в интересах указанного мужчины относительно выдачи ему военного билета. Свои услуги фигурантка оценила в 5 тыс. долларов США», — заявили в прокуратуре.

Правоохранители задержали фигурантку при получении оговоренной суммы денежных средств.

Следственным судьей к ней применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 000 гривен, который был внесен.

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прокуратура Черкассы религия ТЦК мобилизация

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