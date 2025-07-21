В Бангладеш военный самолет разбился во дворе школы, где были дети

Среди 13 пострадавших есть дети.

Фото: АР

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В столице Бангладеш, городе Дакка, во двор школы и колледжа «Майлстоун» упал учебный самолет F-7 BGI, принадлежавший вооруженным силам страны. В результате катастрофы один человек погиб, есть раненые, сообщает Associated Press.

По информации пожарной службы, по меньшей мере четыре человека получили ранения. В то же время местные СМИ сообщают о 13 пострадавших, среди которых есть студенты. В социальных сетях появились видеозаписи с места аварии, на которых видно пламя и густой дым.

Военные Бангладеш подтвердили, что самолет, который потерпел крушение, принадлежит армии, но деталей о причинах катастрофы не предоставили.

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