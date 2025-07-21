У Бангладеш військовий літак розбився на подвір’ї школи, де були діти

Серед 13 постраждалих є діти.

Фото: АР

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У столиці Бангладеш, місті Дакка, на подвір’я школи та коледжу «Майлстоун» упав навчальний літак F-7 BGI, що належав збройним силам країни. Внаслідок катастрофи одна людина загинула, є поранені, повідомляє Associated Press.

За інформацією пожежної служби, щонайменше четверо людей отримали поранення. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про 13 постраждалих, серед яких є студенти. У соціальних мережах з’явилися відеозаписи з місця аварії, на яких видно полум’я та густий дим.

Військові Бангладеш підтвердили, що літак, який зазнав аварії, належить армії, але деталей щодо причин катастрофи не надали.

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