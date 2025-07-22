На Волині ліквідували шахрайський кол-центр, фото

До злочинної діяльності було залучено понад 20 осіб.

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На Волині правоохоронці викрили діяльність масштабного шахрайського кол-центру, який діяв на території області та завдавав шкоди не лише українським громадянам, а й мешканцям європейських країн. Про це повідомила поліція Волинської області.

Зазначається, що до злочинної діяльності було залучено понад 20 осіб. Для організації шахрайської схеми зловмисники орендували офісне приміщення.

У поліції додали, що 17 липня за силової підтримки спецпідрозділу КОРД правоохоронці провели 9 санкціонованих обшуків - у приміщеннях так званого кол-центру, за місцями проживання фігурантів і причетних, а також у їхніх транспортних засобах.

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